Бритни Спирс призналась в желании покинуть США

Певица Бритни Спирс призналась своим подписчикам, что в скором времени может покинуть США. Артистка дважды писала и удаляла пост из своего блога в Instagram о том, что ей, вероятно, придется расстаться с родиной во благо собственного здоровья. Надолго ли она уедет — поп-звезда не уточнила.

«Очень скоро, может быть, мне придется уехать из Америки. Йо, это для моего психического здоровья, я не вру», — цитирует певицу Газета.ру.

Совсем недавно певица освободилась от опеки своего отца. Порядка 13 лет родитель знаменитости контролировал абсолютно все аспекты ее жизни, начиная с финансовых трат и заканчивая приемом контрацептивов.

Признания певицы повергли в шок фанатов по всему миру, поскольку те давно подозревали, что с Бритни что-то не так. Артистка записывала странные видео, неестественно улыбалась и реагировала на вопросы в комментариях. Об ужасных условиях, в которых ей приходилось существовать долгие годы, мир узнал только летом 2021 года во время выступления Спирс в суде.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс обвинила менеджеров в покушении на нее.