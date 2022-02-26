Миллионер Ребров о расставании с Шурыгиной: «За все прощаю, отпускаю»
Миллионер Денис Ребров объявил о расставании с Дианой Шурыгиной
Фото: Instagram @denjedik
Влюбленные расстались два месяца назад, но при этом продолжали общаться и даже вместе путешествовали.
Миллионер Денис Ребров объявил о своем расставании с Дианой Шурыгиной. Программист признался подписчикам в Instagram, что решение о разрыве было принято еще два месяца назад. Несмотря на это, уже бывшие возлюбленные продолжали общаться, регулярно видеться и даже вместе путешествовать.
«У нас с Дианой изначально были разные взгляды на жизнь, но несмотря на это мы прекрасно дополняли и прокачивали друг друга. Каждому мужчине необходима женщина рядом, которая сумеет мотивировать мужика двигаться, бороться и развиваться», — написал Ребров.
Он также отметил, что невероятно благодарен Диане за все пережитые вместе эмоции и моменты, а также за все подарки и сделанные ради него вещи. Однако, к сожалению, дальше им не по пути. По словам Реброва, из-за обнаружившихся определенных вещей строить совместное будущее оказалось невозможно.
«Люблю. Ценю. За все прощаю. Отпускаю», — подытожил миллионер.
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Пара уже расставалась до этого раньше. В прошлом году, когда скандально известная блогерша проходила лечение от своей наркотической зависимости, Ребров уже рвал отношения с ней, однако после они вместе улетели на море.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Шурыгина станцевала в трусах перед младшей сестрой.
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