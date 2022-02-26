Видео с коптера территории Чернобыльской АЭС, взятой под контроль РФ
Корреспондент «Известий» показал Чернобыльскую АЭС, которая взята под контроль РФ
Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO; 5-tv.ru
С 25 февраля атомную станцию охраняют подразделения Воздушно-десантных войск России.
Видео с территории Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), которая взята под контроль РФ, имеется в распоряжении 5-tv.ru. На месте в настоящий момент работает корреспондент телеканала «Известия» Леонид Китрарь. Известно, что с 25 февраля атомную станцию охраняют подразделения Воздушно-десантных войск России.
Взятие под контроль Чернобыльской АЭС было одной из главных задач российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Не секрет, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и представители его окружения заявляли о планах получения ядерного оружия. Имея полный доступ к атомной станции, они вполне могли осуществить свои замыслы.
«Сделать атомную бомбу — дело небыстрое, а вот собрать грязную бомбу из ядерных отходов, оставшихся в саркофаге („Укрытии“), задача не очень-то и сложная. Буквально дело нескольких часов», — пояснял ранее корреспондент телеканала «Известия» Китрарь.
24 февраля стало известно о том, что подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. При этом бойцы украинской национальной гвардии просто сложили оружие, однако попросили продолжить несение службы. Сейчас они обеспечивают безопасность чернобыльской зоны отчуждения и атомной станции вместе с подразделениями российской армии.
Как сообщал 5-tv.ru, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию. Он назвал это «объявлением войны всей Европе».
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