Видео с коптера территории Чернобыльской АЭС, взятой под контроль РФ

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 4 019

Корреспондент «Известий» показал Чернобыльскую АЭС, которая взята под контроль РФ

Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

С 25 февраля атомную станцию охраняют подразделения Воздушно-десантных войск России.

Видео с территории Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), которая взята под контроль РФ, имеется в распоряжении 5-tv.ru. На месте в настоящий момент работает корреспондент телеканала «Известия» Леонид Китрарь. Известно, что с 25 февраля атомную станцию охраняют подразделения Воздушно-десантных войск России.

Взятие под контроль Чернобыльской АЭС было одной из главных задач российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Не секрет, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и представители его окружения заявляли о планах получения ядерного оружия. Имея полный доступ к атомной станции, они вполне могли осуществить свои замыслы.

«Сделать атомную бомбу — дело небыстрое, а вот собрать грязную бомбу из ядерных отходов, оставшихся в саркофаге („Укрытии“), задача не очень-то и сложная. Буквально дело нескольких часов», — пояснял ранее корреспондент телеканала «Известия» Китрарь.

24 февраля стало известно о том, что подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. При этом бойцы украинской национальной гвардии просто сложили оружие, однако попросили продолжить несение службы. Сейчас они обеспечивают безопасность чернобыльской зоны отчуждения и атомной станции вместе с подразделениями российской армии.

ТАСС / Палинчак Михаил; 5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию. Он назвал это «объявлением войны всей Европе».

Подробнее смотрите на телеканале «Известия».

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