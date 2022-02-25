Журналист «Известий» объяснил необходимость взятия Чернобыльской АЭС под контроль РФ

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 5 911

Со вчерашнего дня атомную станцию охраняют подразделения Воздушно-десантных войск России.

Фото, видео: ТАСС / Палинчак Михаил; 5-tv.ru

Взятие под контроль Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) было одной из главных задач российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса. На это обратил внимание корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь в своем репортаже с места событий.

Журналист напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о планах получения ядерного оружия. Имея полный доступ к атомной станции, они вполне могли осуществить свои замыслы, отметил Китрарь.

«Сделать атомную бомбу — дело небыстрое, а вот собрать грязную бомбу из ядерных отходов, оставшихся в саркофаге („Укрытии“), задача не очень-то и сложная. Буквально дело нескольких часов», — пояснил журналист.

Опубликовано видео с российскими военнослужащими на Чернобыльской АЭС

Накануне стало известно, что подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. При этом бойцы украинской национальной гвардии просто сложили оружие, однако попросили продолжить несение службы. Сейчас они обеспечивают безопасность чернобыльской зоны отчуждения и атомной станции вместе с подразделениями российской армии.

Как сообщал 5-tv.ru, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию. Он назвал это «объявлением войны всей Европе».

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
ТОП-3 женских знаков зодиака, представительницы которых сводят с ума мужч...

Последние новости

0:12
Захарова: Украина отказалась от ведения переговоров с Россией
0:01
Забралась на жеребца: Волочкова сделала шпагат верхом на «бывшем коне»
0:01
Мартынов день: что можно и нельзя делать 26 февраля
23:48
Зеленский заявил о состоявшихся переговорах с Байденом
23:39
Сын певицы Валерии показал свою новую квартиру в Москва-Сити на видео
23:30
Захарова о санкциях Великобритании против Путина и Лаврова: «Отморозили что-то?»

Сейчас читают

Журналист «Известий» объяснил необходимость взятия Чернобыльской АЭС под контроль РФ
Минобороны РФ подвело итого второго дня специальной операции ВС РФ в Донбассе
Как простые граждане могут повлиять на ритейлеров, взвинтивших цены на товары
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год