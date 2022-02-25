Журналист «Известий» объяснил необходимость взятия Чернобыльской АЭС под контроль РФ

Взятие под контроль Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) было одной из главных задач российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса. На это обратил внимание корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь в своем репортаже с места событий.

Журналист напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского и его окружения о планах получения ядерного оружия. Имея полный доступ к атомной станции, они вполне могли осуществить свои замыслы, отметил Китрарь.

«Сделать атомную бомбу — дело небыстрое, а вот собрать грязную бомбу из ядерных отходов, оставшихся в саркофаге („Укрытии“), задача не очень-то и сложная. Буквально дело нескольких часов», — пояснил журналист.

Опубликовано видео с российскими военнослужащими на Чернобыльской АЭС

Накануне стало известно, что подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. При этом бойцы украинской национальной гвардии просто сложили оружие, однако попросили продолжить несение службы. Сейчас они обеспечивают безопасность чернобыльской зоны отчуждения и атомной станции вместе с подразделениями российской армии.

Как сообщал 5-tv.ru, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию. Он назвал это «объявлением войны всей Европе».