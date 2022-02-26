Вплоть до аборта: врач об опасности отслоения сетчатки, как у беременной жены шефа Ивлева

С проблемами со зрением нередко сталкиваются будущие мамочки и сразу задумываются — что же предпринять? Как обезопасить себя и будущего малыша? И есть ли шанс избежать кесарева сечения?

В семье известного шеф-повара Константина Ивлева уже совсем скоро ожидается пополнение. Молодая супруга Валерия Куденкова готовится подарить мужу наследника, однако радостное ожидание появления малыша на свет недавно омрачилось известиями о проблемах у будущей мамочки со здоровьем. Как рассказала модель на своей странице в Instagram, у нее диагностировали отслоение сетчатки. Сейчас супруга знаменитости в растерянности — что предпринять и как сохранить зрение, не навредив при этом малышу.

Между тем, как рассказала в беседе с 5-tv.ru главный врач Клиники доктора Шиловой, эксперт Комитета по охране здоровья Госдумы РФ, врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова, отслоение сетчатки — это действительно серьезная проблема. Специалисты выделяют две основные причины такого состояния.

Первая представляет собой так называемое классическое отслоение. Оно случается у людей с близорукостью или другими проблемами оптики, например, периферической дистрофией сетчатки.

По словам эксперта, чтобы предупредить развитие опасного состояния, беременная женщина должна в первом и третьем триместрах показаться офтальмологу.

«Необходим осмотр не только центральной зоны сетчатки, но и крайней периферии. Глаз — это большой шарик, и чтобы его посмотреть изнутри, нужно это сделать через большое отверстие. Для этого расширяется зрачок, и с помощью специальных линз врач, который занимается патологией сетчатки — офтальмолог-ретинолог, должен осмотреть сетчатку на наличие на ней дистрофических изменений, разрывов. Если они присутствуют, то пациентке предлагается пройти такую процедуру, как лазерная коагуляция сетчатки, во время которой слабые зоны будут укреплять», — объяснила доктор.

При своевременном выявлении проблемы, а именно на сроке до 38-й недели, после такой процедуры риск возникновения отслойки снижается до минимума, и врачи обычно разрешают естественные роды. Правда, попасть к действительно хорошо разбирающемуся специалисту, удается далеко не всегда. Дело в том, что не каждый офтальмолог может правильно оценить состояние сетчатки в ходе осмотра.

doctor-shilova.ru, Instagram @valeriya__ivleva, 5-tv.ru

Второй вариант — это экссудативная отслойка, когда в сетчатке накапливается жидкость. Обычно она связана с изменениями в организме женщины, которые произошли именно во время беременности — с нарушением обмена веществ, повышением артериального давления. Такой диагноз может быть предвестником и гораздо более тяжелого состояния — эклампсии. Оно представляет реальную угрозу для жизни как будущей мамочки, так и малыша. Лечением в таком случае, занимаются не столько офтальмологи, сколько другие специалисты — гинекологи, терапевты.

Однако, если речь идет все же о первом типе отслойки сетчатки, то помимо лазерной коррекции, могут применяться и другие современные медицинские методы, к примеру, хирургическое вмешательство. Оно выполняется под местной анестезией опять же на сроке до 38-й недели.

«Хирурги-офтальмологи выполняют прикладывание сетчатки тем или другим методом. Лазер — это профилактическая процедура. Есть и хирургические способы — либо с пломбированием, когда снаружи глаз прижимается специальными силиконовыми пломбами, либо заходят внутрь глаза и, наполняя его силиконовым маслом или специальными газовоздушными смесями, прикладывают сетчатку изнутри», — рассказывает врач Шилова.

Разумеется, все решения о способах лечения принимает профильный специалист совместно со своей пациенткой. Но не стоит недооценивать опасность подобной патологии, напоминает доктор.

«Маленьких отслоек не бывает. Речь может идти о зонах, угрожающих отслойкой, это одна ситуация, но если отслойка уже случилась, то это всегда опасно. Она сначала маленькая, а за несколько часов может стать огромной», — отмечает эксперт.

При этом, в отдельных случаях, если отслоение сетчатки выявлено на раннем сроке, то медики могут порекомендовать прервать беременность или, если плод уже достаточно большой, вызвать искусственные роды. Конечно, такие решения принимаются только исходя из представления о том, насколько состояние угрожает здоровью матери, и не рискует ли она лишиться зрения.

В более легких случаях офтальмолог, как правило, дает рекомендацию, чтобы малыш появился на свет не естественным путем, а с помощью кесарева сечения.

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