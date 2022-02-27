Большая тайна: почему Пугачеву стали называть Примадонной

Отечественная певица славится своим талантом и харизмой. Но только ли в этом дело?

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву зачастую называют Примадонной отечественной эстрады. Определение уникальное и необычное — звезду нарочито выделяют среди остальных селебрити. Но откуда повелась традиция и почему так прижилась?

Алла Борисовна нисколько не противится трогательному прозвищу. Оказалось, оно с ней с 1997 года — с «Евровидения», проведенного в Дублине. Артистка выступала на международном песенном конкурсе с композицией «Примадонна». Первое место, к сожалению, не заняла, зато дома ее считали настоящей героиней.

«С этой композицией Валера (Меладзе — Прим. ред.) должен был представлять нашу родину, но перед самим конкурсом мой друг заболел, и я взяла эту большую ответственность на свои плечи», — делилась Пугачева в эфире «Русского радио».

Звезда эстрады вспомнила, что «Примадонна» была написана исключительно для мужского исполнения. Вероятно, поэтому лидировать на «Евровидении-1997» не получилось. Выяснилось также, что трек посвятили ныне покойной певице и актрисе Людмиле Гурченко. Ее всегда считали Примадонной, что в переводе с итальянского — prima donna — буквально значит «первая леди», первая во всем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему телеведущий Леонид Якубович начал преклоняться перед Аллой Пугачевой.