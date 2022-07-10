Захватившие особняк президента Шри-Ланки отказались его покидать до отставки Раджапаксы

Фото, видео: Twitter / spriteer; 5-tv.ru

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Протестующие уже успели искупаться в бассейне главы государства и наследить в его личных покоях. Дом премьер-министра они подожгли.

Останутся в особняке главы государства до ухода со своих постов президента и премьера! Протестующие в Шри-Ланке назвали условия, на которых они согласятся разойтись по домам.

Активисты захватили особняк Готабаи Раджапаксы в субботу, 9 июля. Президент покинул свою резиденцию днем ранее. Десятки протестующие наследили в личных покоях семьи главы государства и искупались в президентском бассейне.

Дому премьера повезло меньше — в Сети появились кадры сгоревшего особняка. На видео: обвалившийся потолок, выбитые стекла и испорченная мебель. Полиция уже задержала троих подозреваемых в поджоге.

Кризис в островном государстве разгорелся на фоне жесткого дефицита топлива. Под давлением уличных протестов президент пообещал уйти в отставку 13 июля. Премьер — после формирования нового правительства.

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