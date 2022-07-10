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Кушанашвили о реакции Глюкозы на небинарность дочери: «Хотела табуреткой ударить»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 6 418

Кушанашвили заявил о желании Глюкозы ударить дочь табуреткой после слов о небинарности

Кушанашвили о реакции Глюкозы на небинарность дочери: «Хотела табуреткой ударить»

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

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Знаменитой певице пришлось сдержанно отреагировать на признание наследницы из-за требований нового времени, убежден журналист.

Российская поп-певица Глюкоза сдерживала себя, когда комментировала заявление своей 15-летней дочери о ее небинарности. Такое мнение высказал известный журналист Отар Кушанашвили в эфире своего YouTube-шоу «Каково».

Наследница Глюкозы занимается музыкой и прекрасно поет, а также держит свою мать «в узде», считает публицист. Признанием в своей небинарности она ошарашила мать.

«Небинарное существо. Как нам быть с этим? У нас же семья, а о семье у нас ортодоксальные представления. Что должна делать мама? Должна она резюмировать этот фортель, перерождение, и она говорит: „Это молодое поколение, нам остается только поддерживать их в любом выборе“. Я понимаю, что она хотела табуреткой ударить дочь до того, как произнесла эти слова. Но требования нового времени таковы, что нужно быть на высоте всегда», — сказал Кушанашвили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза нервничает из-за внезапного признания старшей дочери Лидии. Подросток не может точно сказать, ощущает она себя девочкой или мальчиком.

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