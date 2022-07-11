В России стартовал очередной этап ралли «Шелковый путь». Часть многокилометровой гонки проходит прямо по оживленным улицам городов, и если для гонщиков ралли — это шанс проверить себя и свои силы, то для многих зрителей — возможность прикоснуться к большому спортивному событию. Олег Барышев наблюдал за тем, как проходит гонка.

Мощные раллийные авто на городской дороге выглядят неуклюже, как мустанг в стойле. Но автомобилисты поездку запомнят надолго — не часто они едут в потоке с мировыми звездами автоспорта.

Часть «Шелкового пути» проходит по городским дорогам, тут пилоты должны строго соблюдать правила дорожного движения. Но некоторые водители этого не знают, стараются ехать наперегонки.

Вскоре многотонные монстры попадают в родную стихию: коварные пески, острые камни, извилистые грунтовки — бездорожье на любой вкус.

«Мне кажется, это бесконечная трасса была, она никогда не закончится. Сначала были большие прогоны. После этого была долгая извилистая дорога, она была просто бесконечная», — рассказал один из участников.

Суровое испытание на прочность пилотов и техники — за этим спортсмены со всего мира и отправляются в Шелковый путь. Четвертый этап стартовал в Астрахани, караван прошел через Дагестан и финиш в Грозном.

Впервые «Шелковый путь» проходит через Северный Кавказ, это только добавляет азарта. У пилотов есть возможность вписать свои имена в новую яркую главу легендарного марафона.

Марсианские пейзажи в начале этапа, а в конце больше зелени — глазу приятно, но трасса от этого легче не становится. Природа беспощадна, но после финиша лидер зачета внедорожников Владимир Васильев попадает в атмосферу кавказского гостеприимства.

«Надеюсь, у вас останутся неизгладимые впечатления о нашем теплом, горячем приеме», — сказал Владимир Васильев.

Васильеву повезло. Гонщики, которые остались посреди раскаленных полей один на один со сломанной техникой, могут жарить лепешки прямо на кузове своих авто. Плавятся шины, перегреваются моторы — дойти до конца дистанции — уже победа.

Синяя армада едва не потеряла половину команды. На финиш пилоты приносят болельщикам «КАМАЗа» плохие новости — у экипажа Сергея Куприянова лопнули шины.

Но белорусскому «МАЗу» поломка главного конкурента на руку — Сергей Вязович мчался во весь опор, пытался выиграть время, пока не расплавились шины.

«За 70 километров до финиша мы почувствовали, что лопнуло правое заднее колесо. Мы его заменили и почувствовали, что уже и второе колесо начинает плавать. Мы сбавили темп, последние 50 километров ехали в щадящем режиме», — рассказал гонщик Сергей Вязович.

Но что бы ни произошло на трассе, на ремонт машины есть всего одна ночь. Работа на марафоне кипит круглые сутки. Утром пилоты должны стоять на старте новых испытаний легендарного «Шелкового пути».