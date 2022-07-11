В море унесло легковой автомобиль, к счастью, никто не пострадал.

Фото, видео: www.globallookpress.com / dtpsochi/vk.com; 5-tv.ru

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Этим утром жителей поселка Дагомыс в пригороде Сочи разбудил вой сирены. Так власти предупреждают жителей об опасности.

Из-за урагана из берегов вышла река, затопило улицы и дворы. Выйти из дома практически невозможно. По словам жителей, бурный поток воды смывает все на своем пути. Машины и те, кто не успел укрыться оказались в воде. Ее уровень на дороге превысил местами полметра, кому-то до укрытия пришлось добираться чуть ли не вплавь.

Поток был настолько мощный, что он добрался и до Сочи. В море унесло легковой автомобиль, но никто не пострадал. Сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Не повезло и жителям Майкопа там шквалистый ветер повалил сотни деревьев, и посрывал кровли с домов. Несколько зданий оказались подтоплены. Повреждены и линии электропередачи. По словам оперативных служб на линии МЧС приходит большое количество звонков. А в окрестностях города выпал крупный град — некоторые градины размером почти с куриное яйцо. В соцсетях местные дачники жалуются, что град уничтожил урожай в огородах.

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