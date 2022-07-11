Экс-депутат Рады усомнился в контрнаступлении ВСУ на юге: «Закапываются в землю»

Политик открыто выразил критику киевского режима и призвал народ к «внутреннему противостоянию».

Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива выразил убеждение, что войска ВСУ не способны начать «контрнаступление» на юге страны. Свое мнение политик выразил в личном Telegram-канале. Как отметил Кива, ряды ВСУ сильно ослабли и поредели, а офис Владимира Зеленского отправляет на передовую обычных граждан.

«Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем? Остатки армии ВСУ добиваются, превращаясь в удобрение и закапываются в землю на Донбассе. Мобилизованные гражданские, без подготовки и снаряжения, без техники и обеспечения», — заявил Илья Кива.

Кроме того, бывший депутат призвал население устроить «сопротивление» киевскому режиму, которое он назвал «преступно-марионеточным».

«Пришло время консолидировать силы, здоровых украинцев, для внутреннего противостояния преступному-марионеточному режиму, который явно с каждым днем слабеет, теряя поддержку как на внешней политической арене, так и внутри разлагающийся конфликтами в борьбе за денежные потоки и власть!!!» — обратился к мирным гражданам Илья Кива.

Ранее 5-tv. ru рассказывал о том, что Министр обороны Украины рассказал о приказе Зеленского отвоевать южные территории.

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