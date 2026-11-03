Помогавшую раненым в пыточной под Киевом женщину задержали

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* в эфире ТСН заявил, что женщина в медицинской форме, которую он назвал провокатором, задержана.

Сложившуюся ситуацию Буданов назвал сложной.

«Вы понимаете, это сложная ситуация. <…> Я считаю, что нужно воздержаться от субъективных оценок. То, что могу сказать в целом, ну, к примеру, очень интересный факт. Я понимаю, что люди были смущены, но и были факты провокации. К примеру, с чего все это началось?» — отметил он.

По словам главы офиса Зеленского, женщина якобы намеренно надела медицинскую форму с целью провокации.

«Один человек, надев для чего-то форму медицинского персонала и завладев перед этим автомобилем медицинской помощи, со своим водителем за минимум трое суток до этого провела, скажем так, разведку этого объекта», — считает он.

Он также предположил, что у женщины были «антигосударственные» цели.

«Или, возможно, все-таки с несколько иной антигосударственной целью, но так или иначе нельзя просто все сбросить на деятельность провокаторов. Эта ситуация показала напряженность в обществе и то, что есть проблемы, которые нужно решать. Это просто констатация факта. Да, с одной стороны, провокаторы, но с другой стороны это напряжение в обществе. И да, она задержана», — добавил Буданов.

В Петропавловской Борщаговке под Киевом в подвале содержали примерно 40 мужчин. У нелегальной тюрьмы, случайно найденной в селе под Киевом, собрались жители и родные военнослужащих. Семьи бойцов ВСУ пытались проникнуть на закрытую территорию. Внутри над военными издевались с особой жестокостью.

Сотрудникам медицинской службы не давали возможности помочь пострадавшим. Работница скорой помощи, стараясь попасть к раненым, опустилась на колени перед полицейскими и умоляла пропустить ее внутрь. После этого четырех человек доставили в больницу.

После этого начались общественные беспорядки. Чтобы урегулировать скандал, на место проведения пыток приехал Буданов*. Он пообещал прояснить ситуацию и наказать виновных. Но люди е согласились с таким объяснением и начали оскорблять его. Когда в лицо главы офиса Зеленского распылили газ, он поспешил в охраняемый автобус.

Позже обнародовали шокирующее видео, где 14-летнего мальчика выводят из пыточной Нацгвардии. В момент беспорядков его закрыли в подвальном помещении. Несовершеннолетнего достали из места проведения пыток с ранениями.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.