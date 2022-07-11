Еврокомиссия не давала Литве свежих разъяснений по транзиту в Калининград

Еврокомиссия (ЕК) не передавала Литве разрешения предпринимать новые меры по перевозки товаров через Калининград. Об этом сообщил представитель ЕК Дан Ферри на брифинге в Брюсселе.

«Мы находимся в контакте со всеми странами ЕС, но по Литве нам нечего добавить к ситуации, которая была несколько дней назад. Что касается периодов введения в действия запретов на экспорт, импорт и транзит отдельных видов товаров (из России — Прим. ред.), вся информация представлена в регламентах ЕС (по санкциям против РФ Прим. ред.)», — передает его слова ТАСС.

В том числе Ферри отметил, что исходная информация предоставлена в публичном доступе в регламентах ЕС, где описаны определенные категории товаров, которые попадают под запрет перевозок.

Литва поддеражала новые санкции Евросоюза и запретила транзит санкционных товаров в Калининград еще 18 июня. Тогда глава региона Антон Алиханов заявил, что под ограничения попало большое количество товаров, от 40 до 50% номенклатуры грузов, в которые входят строительные материалы, цемент и металлы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Калининграда предложили запретить транзит между Прибалтикой и РФ.