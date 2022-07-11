За многие тысячелетия у разных народов сложились определенные представления о смерти и ритуальных практиках. Некоторые люди просто хоронят умершего, кто-то сжигает тело, а иногда покойника и вовсе отправляют на лодке по течению реки. Для одних уход человека — это утрата и скорбь, для других — праздник и веселье. В материале 5-tv.ru рассказываем о наиболее интересных особенностях отношения к смерти у различных народов.

Мумификация в Египте

Фото: www.globallookpress.com / Samer Abdallah

Пожалуй, это самый известный из крайне необычных способов прощания с человеком. Археологи неоднократно находили прекрасно сохранившиеся древние мумии в разных частях света. Возраст некоторых находок составляет несколько тысячелетий. Считается, что люди начали прибегать к данной практике еще восемь-десять тысяч лет назад. Мумификация была частью культуры множества народов. Однако наибольшую известность получили мумии Древнего Египта.

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Египтяне верили в необходимость наличия тела в загробной жизни. Поэтому они искали пути его сохранения. Также важным элементом культуры людей того времени было убеждение, что душа состоит из нескольких частей. Одна из них называется Ка. Она оставалась в теле после смерти, «питаясь» подношениями. Эта часть души символизировала жизненную силу, судьбу и характер человека.

У фараонов Ка отвечала за силу, поддерживающую мировой порядок. По этой причине к мумификации правителей относились особенно серьезно. Люди верили, что от состояния их тел зависит и благополучие народа.

Египтяне долго оттачивали свое мастерство в этой сфере. Процесс был тщательно продуман. После всех процедур мумию состоятельного человека помещали в гробницу, а бедняков отдавали родственникам.

Фестиваль Манене в Индонезии

Другая любопытная традиция есть в Индонезии на острове Сулавеси. Здесь местные жители из народа тораджи регулярно проводят настоящий парад смерти. Они эксгумируют своих родственников и устраивают в их честь целый фестиваль. «Манене» в переводе значит «церемония очищения тел умерших».

Во время этого мероприятия трупы достают из необычных могил. Они представляют из себя отверстия, проделанные в каменной скале. Покойников ждет сушка на солнце, их приводят в порядок и наряжают в новую одежду. После этого с умершими проходят по улицам.

Для туристов происходящее становится настоящим шоком. Но местные искренне веселятся и радуются воссоединению с родными и близкими.

Во время фестиваля реставрации или замене подвергаются и гробы. Это делают, чтобы процессы разложения шли медленнее. В конце дня покойников снова укладывают в гроб и отправляют на законное место.

Фамадихана на Мадагаскаре

На Мадагаскаре есть похожая традиция — фамадихана («переворачивание костей»). Она считается важной частью культуры местного населения, для представителей которого прародители выступают посредниками между людьми и богом.

В рамках этой культуры свято почитается дух предков. Живой человек в такой модели является всего лишь временным продолжением своих умерших предков. Переход в иной мир происходит только после полного разложения тела. Духу приходится некоторое время дожидаться этого момента, поэтому родственники раз в год на несколько часов «воскрешают» его и общаются с ним всей семьей. Так происходит избавление покойника от скуки и тоски.

Дата фамадиханы высчитывается индивидуально для каждой семьи. В указанный день умершего человека забирают из места упокоения и несут на специальном полотне (циновка) к заранее построенному помосту во дворе дома. Там его оборачивают в новый дорогой саван из шелка.

Во время церемонии участники веселятся и танцуют, рассказывают покойному важные новости. Дети узнают об умершем человеке, его делах, тем самым сохраняя память поколений. После долгого гуляния с участием музыкантов и артистов тело относят обратно в склеп. Использованную для переноса ткань разрывают на части и раздают людям. Считается, что она служит оберегом, символом счастья и удачи.

День черепов в Боливии

Фото: www.globallookpress.com / Christian Lombardi

Жители далекой Боливии удивят россиян своей традицией хранить дома черепа всей покойной родни. У местного населения существует поверье, что раз в год души мертвых навещают землю. В этот день боливийцы выставляют на пороге украшенные черепа: в ход идут головные уборы, цветы, бусы. Через какое-то время начинается праздничное шествие, во время которого останки своих близких выносят на променад. Традицию пытались искоренить испанцы в колониальные времена, но ее удалось лишь сделать чуть менее «яркой». Раньше одними черепами дело не ограничивалось. В настоящее время к данному празднику относятся довольно терпимо даже представители церкви.

Как показать суть человека в Гане

В небольшой африканской стране Гана принято делать гробы необычной формы. Их задача состоит в обозначении интересов покойного, какой-то характерной черты человека. Например, фотограф упокоится в гробе, имеющем форму фотоаппарата, а для заядлого курильщика его сделают в форме сигареты. Похороны сопровождаются громкой музыкой и танцами. Иногда даже носильщики гроба танцуют вместе со своей ношей на плечах.

Мексиканский День Мертвых

Фото: www.globallookpress.com / Karl Polverino

Этот праздник считается одним из самых известных в мире из-за своих масштабов и самобытности. Он отмечается ежегодно 2 ноября. Торжество имеет древние корни и восходит к ацтекскому поминовению мертвых. Но это событие существенно трансформировалось под влиянием христианских миссионеров.

В День Мертвых мексиканцы устраивают карнавал с песнями и общенародными гуляниями. В качестве важной традиции выступает установка алтарей. Они служат символической дверью между мирами. К ним приносят свечи, цветы, угощения и многое другое. Дома и улицы украшаются поделками в виде черепов, сделанных из разных материалов. Посещение кладбища — кульминация Дня Мертвых. Здесь проводят пикники, могилы дорогих людей украшают цветами и венками, приносят фотографии усопшего.

Минхунь в Китае

Китайская традиция под названием минхунь давно запрещена на официальном уровне. Однако в некоторых регионах КНР она считается неотъемлемой частью культуры, и ее все еще практикуют. Минхунь — это брак с умершим человеком. Изначально практиковался вариант, когда оба «молодожена» уже умерли. Но позднее начали проводить подобные обряды с участием живого мужчины и мертвой девушки.

Эта традиция связана с верой китайцев в то, что люди должны вступить в брак до своей смерти, иначе они будут одинокими в загробном мире. Поэтому для тех, кто все-таки не успевал связать себя узами брака, проводились посмертные церемонии бракосочетания. Была в этом обряде и попытка обойти одну из социальных установок. Младшие братья не могли жениться раньше старшего. Но если он умирал холостым, семья могла остаться без наследника. В этом случае над старшим братом проводили минхунь, что открывало путь к семейной жизни младшего.

Обряд проводился основательно. Семья искала невесту, желательно подходящую по статусу, платила приданое. Потом проводилась церемония бракосочетания. В дом родителей покойного жениха приносили гроб невесты, мемориальную доску и изображение невесты (в случае наличия). Участники благодарили и славили предков, затем праздновали. После окончания всех процедур родственники с обеих сторон отправлялись на кладбище и хоронили девушку рядом с покойником, который отныне считался ее мужем.

Сейчас традицию продолжают соблюдать в отдаленных регионах Китая. Но минхунь все чаще выполняют не так буквально. Настоящие тела начали заменять на куклы, которые сжигают после церемонии бракосочетания.