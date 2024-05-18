Украинские дальнобойщики устроили акцию протеста из-за закона о мобилизации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Водители перекрыли трассу Киев — Одесса десятками фур.

Украинские дальнобойщики устроили акцию протеста из-за закона о мобилизации

Фото: REUTERS / Roman Baluk

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Украинские дальнобойщики устроили акцию протеста из-за вступления в силу нового закона о мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Уточняется, что водители перекрыли трассу Киев — Одесса десятками фур, из-за чего образовалась огромная пробка. Протестующие выступают против вручения повесток и задержаний сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) при пересечении границы, так как дальнобойщикам не полагается бронь от мобилизации.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Он предполагает, что все мужчины от 18 до 60 лет обязаны будут всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников ТЦК или полиции.

Уклонистам от мобилизации грозят санкции: штрафы, лишение водительских прав, насильственный привод в ТЦК в случае неявки по повестке. При этом норму о демобилизации из закона убрали.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. В Минюсте страны ранее заявили, что ряды украинской армии могут пополнить до 20 тысяч отбывающих наказание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине утвердили новый порядок вручения повесток по почте.

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