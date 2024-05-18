Неизвестный поднял флаг России над Рейхстагом в День Победы с помощью дрона
T-online: запустивший дрон с флагом РФ в Берлине мужчина приехал из Одессы
Фото: © РИА Новости / Николай Филяков
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По факту случившегося полиция Берлина начала расследование уголовного дела.
Дрон с флагом России и четырьмя георгиевскими появился над зданием Рейхстага в Берлине в День Победы. Отмечается, что его запустил неизвестный мужчина.
Издание Der Tagesspiegel сообщило, что беспилотный летательный аппарат поднялся в воздух почти на два метра. Запустившего дрон мужчину задержала берлинская полиция.
Правоохранители начали проверку по факту нарушения закона о воздушном движении. Известно также, что триколор и георгиевские ленточки у него уже конфисковали.
Вместе с тем на портале T-online появилась информация, что мужчина переехал в Германию летом 2022 года из Одессы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Берлине власти запретили демонстрацию георгиевских лент, советской символики, военной формы. Ограничения действовали с 8 по 9 мая.
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