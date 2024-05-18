Неизвестный поднял флаг России над Рейхстагом в День Победы с помощью дрона

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 59 0

T-online: запустивший дрон с флагом РФ в Берлине мужчина приехал из Одессы

Неизвестный поднял флаг России над Рейхстагом в День Победы с помощью дрона

Фото: © РИА Новости / Николай Филяков

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Тема:
День Победы 9 Мая

По факту случившегося полиция Берлина начала расследование уголовного дела.

Дрон с флагом России и четырьмя георгиевскими появился над зданием Рейхстага в Берлине в День Победы. Отмечается, что его запустил неизвестный мужчина.

Издание Der Tagesspiegel сообщило, что беспилотный летательный аппарат поднялся в воздух почти на два метра. Запустившего дрон мужчину задержала берлинская полиция.

Правоохранители начали проверку по факту нарушения закона о воздушном движении. Известно также, что триколор и георгиевские ленточки у него уже конфисковали.

Вместе с тем на портале T-online появилась информация, что мужчина переехал в Германию летом 2022 года из Одессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Берлине власти запретили демонстрацию георгиевских лент, советской символики, военной формы. Ограничения действовали с 8 по 9 мая.

Тема:
День Победы 9 Мая
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