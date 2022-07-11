Был обречен на народную любовь: Олеся Железняк назвала причину успеха «Сватов»

Актриса в полном восторге, что ей посчастливилось принять участие в таком долгом проекте.

Актриса Олеся Железняк, сыгравшая в сериале «Сваты» Ларису Буханкину, как и ее коллеги, рада, что ей посчастливилось сняться в этом проекте. Она объяснила феномен популярности «Сватов». Знаменитость дала понять, что сериал был обречен на народную любовь.

«Мне кажется, причина популярности в доброй атмосфере, хорошем юморе. Все ситуации в сериале узнаваемые. Каждая семья видит в „Сватах“ что-то свое. Мне кажется, артисты там хорошие. И замечательный режиссер, который смог собрать такую замечательную компанию. Сериал очень добрый, нефальшивый, в этом и дело», — цитирует Железняк Teleprogramma.pro.

К слову, в конце июня поползли слухи о съемках нового сезона сериала. Якобы работать над проектом начнут уже в конце этого года, а премьера состоится уже весной или летом 2023 года. Однако пока ни один из актеров «Сватов» о продолжении проекте не высказывался. Лишь Анна Кошмал неоднократно пыталась через социальные сети обратиться к коллеге Федору Добронравову с призывом к ответу в вопросе специальной военной операции. Заработавшая в России деньги и славу актриса теперь живет на Украине, призывает публику поддерживать Киев, требует мира и объяснений от Добронравова. Тот в свою очередь не реагирует на попытки Кошмал его задеть и уколоть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анатолий Васильев раскритиковал смену режиссера «Сватов».