Известно, что 85-летний телеведущий снимал в библиотеке на Аргуновской улице эпизод подкаста.

Николай Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Николай Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве. По данным 5-tv.ru, российскому телеведущему и автору программы «В мире животных» была экстренно вызвана скорая помощь.

По данным источника, 85-летний Дроздов уже пришел в себя и ему оказывается помощь на месте. Предварительно, госпитализация заслуженному деятелю науки и культуры не требуется.

Известно, что телеведущий снимал в библиотеке на Аргуновской улице эпизод подкаста. А в столице установилась небывалая жара.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:10
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год