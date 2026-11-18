Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Президента России. Свои вопросы жители смогли задать в офлайн-режиме и по видеосвязи. Об этом пишет mos.ru.

Так, студентка Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова Мария Аполонская попросила ускорить строительство многофункционального спортивного комплекса на улице Москворечье (дом 4, корпус 1). Его открытия очень ждут местные жители.

«Территория у нас большая, а единственный фитнес-центр находится далеко. До него нужно добираться на двух автобусах. Многие жители, особенно семьи с детьми и молодежь, хотели бы заниматься плаванием и другими видами спорта в шаговой доступности от дома», — сказала она.

В новом комплексе предусмотрят несколько видов бассейнов, универсальный игровой зал, залы сухого плавания, тренажерный зал и административно-бытовой комплекс.

Сергей Собянин заявил, что ввести спортивный объект в эксплуатацию в полном объеме планируется уже в 2027 году.

«Действительно, спортивный комплекс “Москворечье” нужен, хороший ФОК с бассейнами, там 50-метровый бассейн для спортсменов, так что это будет украшением района. В целом мы за последние годы построили около 300 спортивных объектов — небольших, средних, крупных, еще около 300 будет построено в ближайшие годы. Так что интерес жителей к спорту огромен. Сколько бы мы ни строили, всегда требуются новые и новые объекты, и вот такой объект строится у вас», — подчеркнул мэр Москвы.

С похожим вопросом обратилась москвичка Ольга Олохова, директор благотворительного фонда социально-психологической поддержки семьи и детства «Палитра». Она попросила ускорить работы по модернизации крытого катка, расположенного на территории спортивного комплекса «Меридиан» по адресу: Рязанский проспект, дом 7, корпус 2.

Ледовая площадка пользовалась большой популярностью у горожан, однако со временем перестала соответствовать современным требованиям комфорта и безопасности.

«Я очень хочу попросить вас, Сергей Семенович, оказать содействие в ускорении проведения ремонтных работ и скорейшем открытии данного катка. Думаю, что к моей просьбе присоединятся жители Нижегородского района, так как это огромная возможность заниматься зимними видами спорта рядом с домом круглый год», — сказала заявительница.

Сергей Собянин пояснил, что каток нуждается в комплексной модернизации: необходимо обновить системы отопления и вентиляции, а также инфраструктуру объекта.

«Мы к этой работе приступили. В течение года — полутора мы эту работу закончим. Но такая кропотливая, к сожалению, сложная — иногда проще построить новый объект, но тем не менее взялись за эту работу, она будет доведена до конца. Я поставлю на контроль этот вопрос», — сказал Сергей Собянин.

После модернизации здесь создадут современные условия для занятий фигурным катанием, увеличат площадь тренировочных зон и повысят эффективность учебно-тренировочного процесса. Функциональность площадки расширят за счет дополнительных помещений и комфортной инфраструктуры. Благоустроят также прилегающую территорию.

Завершить модернизацию катка планируется в четвертом квартале 2027 года.

Востребованность спортивной инфраструктуры у москвичей растет с каждым годом. Сейчас физкультурой и спортом занимаются почти 62 процента жителей столицы. Ожидается, что к 2030 году этот показатель увеличится до 70 процентов — это более восьми миллионов человек.

В Москве обустроено около 35 тысяч спортивных зон, в том числе почти 1,7 тысячи бассейнов, свыше девяти тысяч спортивных площадок и полей и 11 тысяч спортивных залов. Шаговая доступность спортивных сооружений в пределах МКАД составляет не более 15 минут.

В 2026–2030 годах планируется построить и разместить еще более 350 спортивных объектов различного функционального назначения, среди которых 23 комплекса с бассейнами.

Лилия Прудковская, индивидуальный предприниматель, обратилась к Сергею Собянину с просьбой модернизировать канализационную насосную станцию «Поселок Фабрики имени 1 Мая» в районе Щербинка. Она отметила, что территория активно застраивается, число жителей увеличивается, а вместе с ним растет нагрузка на инженерные сети. При этом станцию построили еще в 1960 году, и сейчас она физически и морально устарела.

«Ее обновление необходимо, чтобы предотвратить возможные аварии, справиться с возросшей нагрузкой новых домов», — подчеркнула заявительница.

Сергей Собянин рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах ведется комплексное обновление инженерной инфраструктуры в связи с развитием новых жилых микрорайонов.

«То, что вы по этому объекту спрашивали, на самом деле важный объект, необходимо там проложить новые сети, заменить канализационную насосную станцию и так далее. Но мы постараемся все оперативно сделать, чтобы не было неприятных запахов, чтобы все это работало надежно», — отметил мэр Москвы.

Причинами модернизации стали высокий износ оборудования и недостаточная мощность станции. В рамках работ также предусмотрена установка газоочистной системы. Проект реализуют в рамках инвестиционной программы АО «Мосводоканал» на 2024–2028 годы.

К Сергею Собянину также обратилась Виктория Свиридова, заведующая социальной службой «Мой социальный помощник». Она попросила привести в порядок Егерский пруд в Сокольниках. Водоем находится в жилом квартале около дома 19 на Большой Остроумовской улице, рядом с парком «Сокольники». В XVII веке на этом месте располагалось поселение царских егерей.

По словам заявительницы, это популярное место отдыха для местных жителей, однако за последние годы его состояние заметно ухудшилось. Последний раз береговую зону и сам водоем обновляли около 20 лет назад.

«Место силы, куда можно прийти отдохнуть, послушать тишину, посмотреть на уточек. Погулять с детьми в выходные. Замечательно, в общем-то», — рассказала Виктория Свиридова.

Сергей Собянин отметил, что пруд включили в программу реабилитации по просьбам жителей. Он пояснил, что водоемы со временем заиливаются и мелеют, поэтому нуждаются в регулярной очистке и благоустройстве.

«Ваш пруд тоже по просьбе жителей мы включили в эту программу, все сделаем, почистим, и будет как новенький, благоустроим там все по периметру. И сам пруд требует серьезной реабилитации. Так что все будет сделано», — отметил мэр Москвы.

Специалисты очистят пруд от иловых отложений, защитят дно с помощью водоупорного слоя, укрепят берега, обновят береговую полосу и инженерные сооружения. Кроме того, сформируют пять зон биоплато и высадят более 4,4 тысячи водных растений разных видов. Приведут в порядок и прилегающую территорию.

Завершить работы планируется в третьем квартале 2027 года.

В столице с 2012 по 2025 год реабилитировали уже 179 водных объектов. В прошлом году работы проходили на 19 водоемах, в числе которых пруд в парке 50-летия Октября, Дунькин пруд, пруд-регулятор в Чертанове, Большой и Малый Воронинские пруды. В итоге более чем у миллиона москвичей появились новые комфортные места отдыха и досуга.

С просьбой ускорить реконструкцию 2-го Волоколамского путепровода Рижского направления Московской железной дороги к Мэру Москвы обратилась Татьяна Каталина, старший воспитатель школы № 69 имени Б.Ш. Окуджавы. Она отметила, что длительные работы создают неудобства для жителей, в частности увеличивают время в пути.

«Мы, конечно же, понимаем важность качественного ремонта инфраструктуры, но длительные работы создают определенные сложности для жителей. Это, конечно же, увеличение времени в пути», — сказала заявительница.

Сооружение было построено в 1943 году. После более чем 80 лет интенсивной эксплуатации ему потребовалось обновление. Реконструкцию начали в марте 2025 года. Полностью движение по путепроводу не перекрывали, однако из-за работ пропускная способность участка снизилась.

Мэр Москвы пояснил, что реконструкцию проводят поэтапно, чтобы не останавливать движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Путепровод находился в аварийном состоянии, поэтому капитальный ремонт был необходим.

«Я надеюсь, что в следующем году все работы закончим, будет нормальный путепровод, потому что не ремонтировать его тоже невозможно было, он в аварийном состоянии был. Я возьму на контроль — вопрос очень важный», — добавил Сергей Собянин.

После завершения реконструкции путепровода улучшится транспортная доступность Волоколамского шоссе и прилегающей улично-дорожной сети.

Среди обратившихся была Екатерина Якушевич, домохозяйка. Она попросила провести комплексное благоустройство исторического стадиона «Крылья Советов» в районе Соколиная Гора. По ее словам, объект находится в неудовлетворительном состоянии: разрушаются главный вход и фонтан, футбольные поля заросли травой.

«Жители района и все москвичи хотят видеть стадион снова красивым, востребованным, чтобы возобновили свою работу спортивные секции», — отметила Екатерина Якушевич.

Сергей Собянин рассказал, что город выкупил стадион у прежнего собственника. Сейчас разрабатывают концепцию и проектную документацию реконструкции. Работы планируют начать в следующем году.

«В следующем году мы зайдем уже с полной реконструкцией этого стадиона, чтобы он был круглогодичным. Чтобы было футбольное поле с подогревом, хорошие раздевалки, зрительские места, трибуны, микростадионы для городошного спорта и так далее. Все это необходимо восстановить, чтобы было востребовано жителями. Серьезная работа предстоит. Мы обязательно все сделаем», — сказал Сергей Собянин.

Спортивный объект построили в 1934 году для работников авиационного завода «Салют». Со временем он стал популярным местом для занятий спортом у жителей. В последние годы стадион принадлежал различным организациям, и его инфраструктура перестала соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта.

Здесь создадут новые спортивные зоны и восстановят ранее существовавшие. У центрального футбольного поля будет искусственное покрытие, здесь сделают теплые раздевалки и трибуны. Вокруг поля разместят беговую дорожку, а за воротами обустроят площадки для сдачи нормативов ГТО и занятий воркаутом.

Кроме того, на стадионе появится каток с хоккейной площадкой, восстановят также площадки для игры в городки и грунтовые теннисные корты. Обновят центр игровых видов спорта и танцевальный центр. Помимо этого, приведут в порядок прогулочные зоны, систему освещения и малые архитектурные формы, высадят деревья.

Завершить комплексное благоустройство стадиона «Крылья Советов» планируется в третьем квартале 2028 года.

За последние 10 лет в Москве возродили многие исторические стадионы. Среди них «Авангард» в Перове, «Локомотив» в Люблине, «Москвич» в Текстильщиках и «Металлург» в Басманном районе. Кроме того, появились новые спортивные объекты на месте бывших промышленных зон. Например, «Парк легенд» на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» и центр технических видов спорта «Москва» в Печатниках на месте бывшего мусорного полигона.

В 2026 году планируется завершить модернизацию стадионов «Автомобилист» в Савеловском районе и «Молния» в Дмитровском районе. До конца 2030-го в городе приведут в порядок еще восемь спортивных территорий.

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