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Благотворительный вечер памяти Жанны Фриске обернулся скандалом

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 13 136

Больше всех памятным мероприятием оказался недоволен певец Александр Попов. Он даже якобы накричал на отца умершей от рака певицы.

Благотворительный вечер памяти Жанны Фриске обернулся скандалом

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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На прошлой неделе, 8 июля, певице Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. В этот день состоялся благотворительный концерт ее памяти, который обернулся грандиозным скандалом. Об этом пишет портал dni.ru.

«Это не благотворительный концерт, а рынок ради поборов с людей и набивания своих карманов. Те, кто устроил это безобразие, опорочили имя и фамилию Жанны Фриске», — цитирует издание тех, кто пришел на благотворительный вечер.

Больше всех мероприятие раскритиковал певец Александр Попов. Якобы он прилюдно кричал в лицо отцу Жанны Фриске, что не будет принимать участие в «этой бизнес-конференции».

В концерте памяти певицы и в конкурсе ее песен должны были принять участие ее коллеги и молодые артисты. Позже оказалось, что право выступить нужно было купить за пять тысяч рублей. При этом билеты на мероприятие стоили по тысяче рублей, пишет издание.

По словам очевидцев, Попов якобы кричал, что уходит «из этой помойки», потому что Жанна Фриске не заслужила такого отношения и такого концерта памяти. Вслед за ним ушли и другие артисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Фриске, ставшая недавно мамой, решила никогда не знакомить дочку Луну с ее отцом.

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