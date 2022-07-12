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Гоген Солнцев пригрозил брату битвой за многомиллионное наследство матери

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 551

Скандальный шоумен недавно потерял маму Людмилу Кравцову. Теперь он планирует решать вопрос с наследством.

Гоген Солнцев пригрозил брату битвой за многомиллионное наследство матери

Фото: Instagram * / solntcev

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Шоумен Гоген Солнцев пригрозил брату битвой за многомиллионное наследство их матери. Об этом сообщает портал PROZVEZD.

По подсчетам издания, Людмила Кравцова после смерти оставила имущество на сумму 30 миллионов рублей. У женщины были две квартиры в Москве и дача в Подмосковье, а также сбережения в банке.

Солнцев рассказал, что одну квартиру мать недавно продала, а деньги, вероятно, положила в банк. По его словам, на ее вкладах находится десять миллионов минимум. Шоумен планирует претендовать на все, но у него возникла проблема: он потерял свидетельство о рождении. Документ восстановят в течение месяца.

Солнцев рассказал, что также планирует получить дубликат свидетельства о смерти матери, а также обратиться к нотариусам, чтобы узнать, оставила ли родительница завещание.

«Даже если оставила, буду его оспаривать. У нее двое детей. Наследство должно быть поделено поровну. Думаю, что брат не захочет делиться. Будет битва!», — сказал Солнцев.

Как ранее писал 5-tv.ru, экстрасенс Артем Бесов заявил, что Людмила Кравцова умерла из-за жены Солнцева Полины. По его словам, супруга обращалась к магу с просьбой «убрать» свекровь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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