Гоген Солнцев пригрозил брату битвой за многомиллионное наследство матери

Шоумен Гоген Солнцев пригрозил брату битвой за многомиллионное наследство их матери. Об этом сообщает портал PROZVEZD.

По подсчетам издания, Людмила Кравцова после смерти оставила имущество на сумму 30 миллионов рублей. У женщины были две квартиры в Москве и дача в Подмосковье, а также сбережения в банке.

Солнцев рассказал, что одну квартиру мать недавно продала, а деньги, вероятно, положила в банк. По его словам, на ее вкладах находится десять миллионов минимум. Шоумен планирует претендовать на все, но у него возникла проблема: он потерял свидетельство о рождении. Документ восстановят в течение месяца.

Солнцев рассказал, что также планирует получить дубликат свидетельства о смерти матери, а также обратиться к нотариусам, чтобы узнать, оставила ли родительница завещание.

«Даже если оставила, буду его оспаривать. У нее двое детей. Наследство должно быть поделено поровну. Думаю, что брат не захочет делиться. Будет битва!», — сказал Солнцев.

Как ранее писал 5-tv.ru, экстрасенс Артем Бесов заявил, что Людмила Кравцова умерла из-за жены Солнцева Полины. По его словам, супруга обращалась к магу с просьбой «убрать» свекровь.

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