Нетребко объяснила оскорбленным фанатам, кого на самом деле назвала долбоящерами

Оперная певица устала от сплетен о себе и решила рассказать всю правду. По словам артистки, пресса нагло лжет о ее жизни за границей.

Оперная певица Анна Нетребко объяснилась перед оскорбленными подписчиками после скандального видео в соцсетях. Она отметила, что назвала долбоящерами вовсе не своих поклонников, а журналистов, которые в извращенной форме преподносят детали ее жизни на страницах своих изданий, пытаясь подпортить репутацию звезды. Именно их артистка презирает, а не своих фанатов. Чтобы объяснить неприятную ситуацию, Нетребко записала видеообращение, в котором расставила все по своим местам.

После одного из выступлений исполнительница прогуливалась с супругом Юсифом Эйвазовым по ночной Вероне. Пара развлекалась, в том числе горячительным, после чего в сети появилась публикация — Нетребко заявила, что счастлива, немного пьяна и считает долбоящерами тех, кто напишет о ее нетрезвом виде. Многие поклонники приняли обидное слово на свой счет в связи с не самым удобным положением знаменитости, ведь прежде она осудила политику РФ, а все ее концерты в стране были отменены.

«Как же вы могли подумать и даже допустить мысль, что я могу вас обозвать? Конечно, нет. Ругательное слово предназначалось не для подписчиков, как вы сами понимаете, а для некоторых представителей прессы, которые очень активно, ежедневно практически обсуждают мою жизнь громкими заголовками. Нашли в кустах, почернела, встала на колени, какие-то страшные вещи, которые уже не помню. Они просто стали смехотворными. Люди просто смеются», — отметила певица.

Нетребко еще раз подчеркнула, что не считает себя предательницей, тем более бежавшей из России. Она напомнила фанатам, что уже 20 лет живет и работает за границей, и никаких радикальных изменений в ее жизни после начала спецоперации на Украине в ее жизни не произошло. Все сказанные ей гневные слова, заверила оперная дива, относятся только к недоброжелателям.

«Давайте договоримся, вы должны мне верить, если вы ко мне хорошо относитесь. Вы должны мне верить, что я не предатель родины, ну ладно, если не хотите этому верить, не надо… Но пресса будет продолжать изгаляться. Это не конец. Чтобы отвести грозу от всей этой ситуации, предлагаю так: если вы меня любите, вы должны мне доверять», — добавила она.

По словам Анны Нетребко, ее жизнь не так ужасна, как пишут в СМИ, даже наоборот. Тех, кто хорошо к ней относится, исполнительница попросила не верить заголовкам, а остальных — отписаться от нее в социальных сетях. На вопрос одной из подписчиц о возможном концерте в Германии звезда оперы ответила — против нее настроен местный управленец, не хочет работать с россиянкой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анна Нетребко вслед за пентхаусом в Вене продает апартаменты в Нью-Йорке. Элитную недвижимость на Манхэттене певица оценила в 7,5 миллиона долларов.

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