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На старом фундаменте: на телевидении запустится аналог реалити-шоу «Дом-2»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 149

Вместо «Дома-2» запустят новое реалити-шоу о любви

На старом фундаменте: на телевидении запустится аналог реалити-шоу «Дом-2»

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Проект называется «Идеальные незнакомцы», его съемки пройдут в африканском Кейптауне. И в отличие от предыдущего проекта, на кону будет не только любовь, но и деньги.

Стартует новое реалити-шоу о любви под названием «Идеальные незнакомцы». Его анонсировала исполняющая обязанности директора канала Тина Канделаки.

«Мы в лице телеканала ТНТ с радостью предоставляем звездам все возможности. Это еще раз доказывает, что телевидение на сегодняшний день непобедимо!» — заявила она во время сессии-семинара Российской креативной недели.

Канделаки уточнила, что съемки проекта пройдут в африканском Кейптауне. Но не только это будет отличать новое реалити-шоу от «Дома-2». Всех молодых людей, приехавших сюда, объединит то, что их прежние отношения претерпели крах. И теперь они хотят разобраться в себе, залечить раны, получить новый опыт и ухватиться еще за один шанс найти свою любовь.

Однако на этом тоже не все. Интрига и коварство проекта — в непростом выборе, который предстоит сделать парам, сумевшим построить идеальные отношения: остаться со второй половинкой или взамен забрать огромную сумму денег. Так что молодых людей ждет настоящее испытание на прочность.

Предположительно, премьера проекта состоится грядущей осенью. В нем примут участие одиннадцать человек.

Также в Кейптауне сейчас проходят съемки еще одного шоу — «Звезды в Африке», которое будет вести Ольга Бузова, и другой проект канал снимает в Карелии под рабочим названием «Вызов», среди его участников — знаменитые спортсмены, музыканты и звезды-блогеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая и певица Ольга Бузова улетела в Африку на съемки нового сезона реалити-шоу.

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