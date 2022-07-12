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Убийство сотрудницы микрозайма в Москве попало на видео

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 801

Всего злоумышленник провел в помещении не больше минуты, зачем ради этого нужно было убивать женщину — неясно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Stolt / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Камеры засняли момент убийства сотрудницы офиса микрозаймов. За секунду до убийства женщина сидела за столом на своем рабочем месте и, вероятно, услышав шаги приготовилась встречать входящего. Однако совершенно не ожидала того, что произошло: переступив порог, мужчина поднял руку с пистолетом и начал наступать в сторону рабочего места женщины, вероятно, целясь.

Женщина сразу не поняла, что происходит, но инстинктивно начала закрываться от пуль руками, ожидая выстрела, и отдаляться от источника угрозы — мужчина продолжал подходить.

Спустя секунду она начала закрывать лицо руками ладонями к лицу, в надежде спастись, однако через долю секунды после этого мужчина сделал роковой выстрел.

Мужчина зашел за спину сотрудницы, откатив стул с ней ближе к столу, из ее руки выпал телефон. Открыл шкаф в углу помещения и осмотрел его, затем подошел к столу и через пару секунд направился к выходу из помещения.

Убитой оказалась сотрудница офиса микрозаймов на Кожевнической улице 51-летняя Ирина Глушаченкова, ее нашли десятого июля на рабочем месте.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инцидент произошел 10 июля возле хоккейной коробки в поселке Северный: казак зарубил товарища шашкой в Московской области.

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