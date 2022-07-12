Песков прокомментировал первый случай заражения оспой обезьян в РФ

Кремль полностью не отменял эпидемиологические меры даже до подтверждения в России первого случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

«Мы уже сообщали, что в Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных мер противоэпидемиологических. В частности, у нас по-прежнему действует масочный режим. Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учетом специфики работы. Все-таки это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются», — заявил представитель Кремля журналистам.

В том числе Песков подчеркнул, что ответственность за наблюдением развития вирусной инфекции лежит на Роспотребнадзоре, поэтому обращаться по вопросам обезьяньей оспы следует напрямую в это ведомство.

Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал первый случай оспы обезьян в России. Вернувшийся из Европы путешественник обратился к врачам с характерной сыпью. Сейчас пациент находится в изоляции, все контактирующие с ним лица под строгим наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученый назвал последствия одновременного заражения COVID и оспой обезьян.