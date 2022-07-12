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В Кремле ответили на желание экс-президента Польши «урезать» население России

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 809

Песков: заявления экс-президента Польши Валенсы не могут повлиять на суверенитет России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Население России не должно превышать 50 миллионов человек, уверен бывший президент Польши Лех Валенса.

Слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости сократить население РФ до 50 миллионов человек не способны повлиять на суверенитет России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Нет, не способны», — лаконично прокомментировал он громкие слова польского политика.

Валенса заявил, что население РФ должно быть сокращено до 50 миллионов человек путем отсоединения части территорий государства, уточняет Газета.ру. Он полагает, что только разделение России на части или смена политического строя могут стать гарантиями глобальной безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила идеи Валенсы «расчленить» Россию с рассуждениями в стиле советского маньяка Андрея Чикатило, сославшись на интервью серийного убийцы украинским СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Финляндии призвали Запад вступить в военный конфликт с Россией.

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