В Финляндии призвали Запад вступить в военный конфликт с Россией

Историк Юсси Ялонен назвал единственный, по его мнению, рецепт победы над РФ на Украине.

Западным странам придется рассмотреть возможность прямого участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил финский историк Юсси Ялонен.

«Рано или поздно страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — цитирует ученого газета Verkkouutiset.

По мнению Ялонена, нынешняя стратегия Запада, которая заключается в снабжении Украины оружием, потерпела крах. При такой поддержке на победу Украины рассчитывать не приходится. Поэтому российская армия продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи.

Также Ялонен отметил, что прямое военное вмешательство НАТО на Украине приведет к тому, что Россия применит тактическое ядерное оружие.

В тот же день, что и финский историк, экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что население России надо сократить до 50 миллионов человек. По его мнению, подобная мера необходима для того, чтобы «форсировать смену политического строя в стране», организовать «восстание народов».

Как сообщал 5-tv.ru, президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что Россия «всерьез пока еще ничего не начинала» в ходе специальной военной операции на Украине.