Источник жизни: как после переезда избежать проблем со здоровьем из-за новой воды

Без еды человек сможет прожить около полутора месяца, без воды — всего несколько дней. Специалист по питьевым и минеральным водам Дмитрий Морозов рассказал, какой воде следует отдавать предпочтение.

Порой человеку приходится менять свое «насиженное» место жительство. Иногда это может быть полезным для физического и психологического здоровья. Однако вместе с пользой переезд таит в себе немало опасностей. Меняется не только окружающая среда, круг знакомых и друзей, работа и образ жизни, но и питание. И если из еды человек получает лишь 10% энергии, то все остальное он черпает из воды. Важен именно ее состав.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru специалист по питьевым и минеральным водам Дмитрий Морозов рассказал, какой воде на новом месте жительства следует уделять внимание, чтобы жизненные перемены отразились на здоровье наименее заметно.

В первую очередь вода должна быть природной минерализации. Сейчас многие производители прибегают к обратному оспосу, то есть используют фильтры, которые способны удалять все микро- и макроэлементы. Такой продукт химически чист, однако биологически мертв. Данная вода не содержит энергии, которая так важна человеческому организму. Употребляя ее, мы получаем обратный эффект. То есть организму приходится затрачивать еще больше энергии, чтобы она усвоилась и не нанесла вред.

«Поэтому в первую очередь всегда надо обращать внимание на наличие именно природной воды. Производители в таком случае пишут „минеральная“ на бутылке — это значит, вода не изменена», — объяснил специалист.

Помимо этого, стоит обращать внимание на количество природного гидрокарбоната. Норма 0,2-0,4 миллиграмма на литр.

«Гидрокарбонат у нас как раз активирует работу наших гормонов, которые и отвечают за нашу адаптационную возможность умения приспосабливаться к новым условиям», — добавил Морозов.

Далее при выборе воды следует обращать внимание на наличие кремния природного происхождения в ней. Этот химический элемент легко усваивается в человеческом организме.

«Одним из важнейших показателей является PH воды — кислотно-щелочное равновесие. Практически вся вода, полученная путем фильтрации, имеет кислый PH. Он в организме нас закисляет, и мы тратим энергию. Для этого вода должна иметь щелочной PH», — отметил Морозов.

Но если человек предпочитает пить минеральную воду или лечебно-столовую, то стоит обращать внимание на наличие магния. Употребляя именно такую воду, организм человека быстрее сможет приспособиться к новым условиям проживания, заключил специалист.

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