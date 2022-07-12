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Лолита Милявская назвала причину нежелания покидать РФ: «Страна — это люди»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 148

Певица сравнила любимое государство с нежными объятиями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Лолита Милявская

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Российская исполнительница Лолита Милявская рассказала подписчикам о своей огромной любви к России. В том числе певица назвала главную причину, по которой не хочет покидать любимую страну.

«Ко мне подошла женщина на улице и сказала: „Спасибо, что вы не уехали“. Я растерялась. Я уезжать не собираюсь. Что такое эмиграция, я знаю на примере своей семьи. Папа был в эмиграции в Израиле, там у него был друг. Потом друг меня нашел. Он сказал, что мой отец умер от тоски по родине», — объяснила звезда.

Она также отметила, что РФ очень многое подарила для ее жизни. Особенно артистка проникла русскими людьми и менталитетом. Ее подкупило бесконечное принятие и благодарность русской публики. Лолита сравнила Россию с нежными объятиями.

«Я приехала учиться в Тамбов. Спросила: „Ничего, что у меня папа еврей?“. Мне сказали, что ничего страшного. Меня страна всегда обнимала, а страна — это люди», — заявила она.

Напомним, что родина исполнительницы хита «Ориентация — Север» — Закарпатская область, которая расположена на Украине. Несмотря на любовь к России, певица иногда ездит в Болгарию, потому что там у нее есть жилье. Однако Лолита все равно возвращается в запавшую душу Москву. Как ранее писал 5-tv.ru, певица выбрала, где хочет быть похоронена.

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