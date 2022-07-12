«Она любит таких безработных»: Боня о новом романе Ксении Бородиной

Заклятая «подруга» из «Дома-2» не удержалась, чтобы не провести профессиональный разбор личной жизни телеведущей.

Виктория Боня не упускает момента обсудить отношения коллеги по цеху российской телеведущей Ксении Бородиной. Так, в рамках шоу ведущие программы «Злые языки» взялись за разбор личной жизни Бородиной.

На данный момент Бородина встречается с Трофимом Симищенко. Он является другом детства бывшего мужа Бородиной. Виктория Боня не хотела вступать в обсуждение, мол, какая разница, с кем спит Ксения.

Однако, когда разговор зашел о финансовой составляющей возлюбленного Бородиной, то Боня не смогла удержаться и рассказал все, что знает о ее бойфренде.

«Она любит таких безработных», — резюмировала Боня.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Вскоре блогерша приступила к рассказу.

«Ксения Бородина была замужем за Курбаном Омаровым, у него везде приставка — бывший муж. Ксения Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить, потом выставлять картинку идеальной семьи, хвастать якобы его подарками. Потом через некоторое время они ссорятся, и Ксения начинает обсуждать, какое у него маленькое достоинство. Далее они сходятся снова. Потом оказывается, что и она, и он замешаны с подругами, друзьями близкого круга», — рассказала Боня в шоу на RUTUBE.

По словам одной из ведущих шоу-программы Натальи Красновой, все участники любовного треугольника поступили низко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина раскрыла причину отсутствия россиян в Турции.