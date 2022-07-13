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Муж Нетребко разразился новой порцией оскорблений после скандала с «долбоящерами»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 5 440

Муж Анны Нетребко оскорбил журналистов после скандала с «долбоящерами»

Муж Нетребко разразился новой порцией оскорблений после скандала с «долбоящерами»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Ранее оперная певица принесла извинения и объяснила адресата своих слова. Ее супруг тем временем снижать градус конфликта не намерен.

Муж Анны Нетребко, певец Юсиф Айвазов разразился новой порцией оскорблений после скандала с его женой. Он опубликовал их в разделе комментариев в личном блоге супруги.

Последней каплей для артиста стали новости о том, что его жена якобы обозвала своих подписчиков. Айвазов под постом Нетребко с извинениями заявил, что во всем виноваты средства массовой информации. По его мнению, журналисты любят раздувать из мухи слона.

«Слово „журналист“ больше не существует. Бумагомараки и лгуны. Даже не гнушаются федеральными каналами и грязью. Пачкая, прежде всего, самих себя. Плюнь и разотри, они никто и звать их никак. Весь ужас в том, что им больше нечего писать. Да, видимо, и не о ком», — написал Эйвазов.

Как ранее писал 5-tv.ru, во время вечернего променада Анна Нетребко вела прямой эфир, во время которого призналась в употреблении горячительных напитков и обратилась к подписчикам со словами «долбоящеры». Позже она объяснила, что назвала так не своих поклонников, а журналистов, которые в извращенной форме преподносят детали ее жизни. Вскоре после этого публицист Михаил Шахназаров в своем шоу назвал оперную певицу «сельской девушкой», из которой «село так и не выехало».

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