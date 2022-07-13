Президент Шри-Ланки объявил об отставке и покинул страну
Готабая Раджапакса улетел вместе с женой и охранниками на военном борте. Этому предшествовали протесты и захват его резиденции.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ajith Perera; 5-tv.ru
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Президент Шри-Ланки покинул страну и отправился на Мальдивы. Об этом сообщило France Press.
По данным агентства, Готабая Раджапакса улетел рано утром вместе с женой и охранниками на военном самолете Ан-32. В иммиграционной службе Шри-Ланки подтвердили, что в их паспортах были проставлены соответствующие штампы.
Захватившие особняк президента Шри-Ланки отказались его покидать просто так
После массовых протестов 9 июля толпы людей ворвались в резиденцию президента и захватили территорию. Покинуть ее главе государства удалось за несколько минут до этого. Спустя три дня он подписал заявление об отставке.
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