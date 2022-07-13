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Легендарный футболист Тотти объявил о расставании с женой после 17 лет брака

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 132

Спортсмен рассказал, что пытался спасти отношения с супругой, но ничего не вышло.

Легендарный футболист Тотти объявил о расставании с женой после 17 лет брака

Фото: www.globallookpress.com / ipa-agency.net

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Бывший футболист сборной Италии Франческо Тотти заявил о расставании с женой Илари Блази после 20 лет совместной жизни. Об этом пишет ESPN.

«После 20 лет совместной жизни, к сожалению, мои отношения с Илари закончились. Все, что я говорил в последние месяцы, было попыткой защитить наших детей. Я пытался преодолеть кризис в своем браке, но сегодня я понимаю, что разлуки, хотя и болезненной, уже не избежать», — сказал спортсмен.

Блази подтвердила информацию о разрыве. Она заявила, что процесс развода останется частным событием, и призвала не вмешиваться в личную жизнь.

Тотти и Блази поженились в 2005 году. У них есть трое детей — сын Кристиан и дочери Шанель и Изабель.

Как ранее писал 5-tv.ru, российский певец Григорий Лепс пообещал, что будет поддерживать бывшую жену Анну Шаплыкову и троих детей до смерти.

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