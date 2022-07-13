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Жена Александра Реввы купила квартиру в небоскребе Москвы за 170 миллионов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 627

Столичные апартаменты — не единственная элитная недвижимость, которой может похвастаться семья юмориста.

Жена Александра Реввы купила квартиру в небоскребе Москвы за 170 миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Супруга резидента Comedy Club Александра Реввы Анжелика купила квартиру в Москве за 170 миллионов рублей. По данным журналистов, новое «гнездышко» звездного семейства весьма просторное — 250 квадратных метров. Располагается оно в одном из столичных небоскребов. Один квадрат жилплощади в выбранном звездами районе оценивается экспертами по недвижимости в 700 тысяч рублей.

Приобретенная женой артиста, известного также как певец Артур Пирожков, квартира — не единственная завидная собственность пары. Ревва также владеет землей в Подмосковье, в 50 километрах от МКАД. На участке возведен особняк площадью 250 квадратных метров. По информации KP.RU, юморист также имеет вид на жительство в ОАЭ и владеет апартаментами в Дубае за 42 миллиона рублей.

Издание отмечает, что в 2021 году Александр Ревва заработал около 4,1 миллиона долларов, что в пересчете на рубли больше 242 миллионов. Неоднократно шоумен оказывался в списках самых высокооплачиваемых знаменитостей России. Супруга прошла весь творческий и карьерный путь исполнителя вместе с ним. Пара познакомилась в 2004 году и до сих пор считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Встретились влюбленные в ночном клубе, после Александр уехал в Москву, а Анжелика осталась в Краснодаре. Сначала между ними завязалась переписка, потом появились чувства, способные преодолеть расстояние. Как напоминает dni.ru, свадьбу сыграли в 2007-м. У них есть две дочери Алиса и Амели.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена еще одного резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна Левина рассказала, что думает о неверности своего мужа. В последнее время она часто появляется на светских мероприятиях одна, что наводит публику на подозрения о трещине в звездном браке. 

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