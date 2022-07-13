Пушков о скандале с возвратом турбины СП, реакции Киева и ФРГ: «Санкционный раж»

Сенатор заявил, что Канада подвела турбину газопровода под свои санкции по недомыслию.

Германия не оценила возмущений со стороны Украины относительно возвращения Канадой турбины для газопровода «Северный поток», так как они абсолютно безосновательны. Такое заявление опубликовал в своем Telegram-канале глава комиссии Света Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил также, что канадская сторона не согласовала задержание оборудования с Евросоюзом, который не вводил соответствующего эмбарго.

«Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для Северного потока было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований. Канада подвела турбину под свои санкции по недомыслию, в санкционном раже, не согласовав этот шаг с ЕС, и потому была вынуждена дать задний ход. Германия же, как и весь Евросоюз, санкции на поставки российского газа не вводила», — написал Пушков.

По словам сенатора, отказ некоторых стран от голубого топлива Кремля никак не связан с данной ситуацией и не может быть аргументом в поддержку ситуации с турбиной. Более того, отметил он, во многих случаях отказ произошел пока только на словах, а по факту поставки продолжаются, и в разных формах страны Запада продолжают покупать газ из России, положения не меняют. ЕС не вводил эмбарго на поставки газа из России.

Алексей Пушков заявил, что Канада подвела турбину СП под свои санкции по недомыслию. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Около месяца назад стало известно, что одна из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта не была доставлена в Германию из-за антироссийских санкций Канады. Ситуация разрешена, и вскоре газопровод вновь может начать работу, чем крайне недоволен президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что предоставлять какие-либо поблажки Москве нельзя даже с учетом риска замерзнуть зимой без российского топлива. Зеленский подчеркнул, что вызвал канадского посла на Украине из-за «абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об условиях перехода «Северного потока» на работу в полную мощность.