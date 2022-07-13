Семина отказалась подражать Пугачевой: «Тогда уж и во все тяжкие надо пускаться»

По мнению актрисы, у большинства женщин не наберется столько любовников, чтобы устраивать соревнование с Примадонной.

Принцип выбора мужчин народной артистки СССР Аллы Пугачевой «чем дальше — тем моложе» делает ее плохим примером для подражания, считает актриса, тоже народная (РСФСР), Тамара Семина. Она назвала дураками тех, кто пытается брать пример с Примадонны. Более того, сам вопрос журналистов привел ее в возмущение, и Семина прежде выругалась и только потом ответила, что думает о знаменитой коллеге по творческому цеху.

Дизайнер Аника Керимова в одном из интервью прессе назвала Аллу Пугачеву российской иконой стиля и призвала всех женщин страны взять известную личность за образец. Даже находясь за рубежом, заявила она, Примадонна приносит пользу стране — показывает соотечественницам, как нужно выглядеть и стимулирует их. Семина, мягко говоря, не согласна.

«Дураки же вы все, ребята! Какого хрена нам брать пример с Аллы Пугачевой? Зачем? Тогда уж и во все тяжкие надо пускаться, по мужикам болтаться! Совсем ошалели — подражать Пугачевой!», — восклицала артистка в беседе с порталом PROZVEZD.

Что бы ни советовали звездные дизайнеры, походить на Примадонну Семина ни за что не согласится. Сравнивать ее с обычными женщинами хотя бы в контексте достатка уже некорректно, считает она. Сама актриса никогда не стремилась копировать чужой стиль или образ жизни, потому ее и называют «самой элегантной, современной и идущей в ногу со временем».

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Как отметила Тамара Семина, у Пугачевой свой путь, совершенно неприемлемый для других. Жизненный принцип звезды «чем дальше, тем моложе» претит артистке и вызывает только негативные эмоции. Она заявила, что даже думать о таком примере не намерена, ведь она со своим единственным мужем верно прожила 48 лет. Это — повод для гордости, а не юный любовник, уверена Семина. Названная же иконой стиля исполнительница замужем в пятый раз, разница в возрасте с супругом Максимом Галкиным составляет 27 лет.

Несмотря на протесты коллег и обедневшую благосклонность публики в связи с критикой РФ и спецоперации по защите Донбасса, Примадонна на протяжении десятилетий остается звездой первой величины на отечественной сцене. И слава эта порой играла с ней злую шутку. Ранее, писал 5-tv.ru, журналист Сергей Соседов рассказал о преследовавшем Аллу Пугачеву маньяке и забравшемся к ней в дом фанате.