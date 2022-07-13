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В Росавиации опровергли информацию об операции главы ведомства Нерадько

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Никита Кротов
Никита Кротов 33

В медиапространстве появились сообщения о том, что глава Росавиации попал в реанимацию.

В Росавиации опровергли информацию об операции главы ведомства Нерадько

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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В Росавиации опровергли информацию о проведении операции главе ведомства Александру Нерадько.

«Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о госпитализации Александра Нерадько после падения с велосипеда. Отмечалось, что им были получены множественные ушибы и переломы. В частности, говорилось о переломе ребер, таза, гематомах. Также указывалось, что он в реанимации, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

В Росавиации добавили, что их начальник постоянно находится на связи и контролирует деятельность сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Росавиация продлила ограничения полетов на юг страны до 18 июля.

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