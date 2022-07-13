Польша подготовила доклад о потерях от Германии и планирует выставить ей счет

Власти Польши подготовили обширный доклад о потерях во время Второй мировой войны из-за действий Германии. На основе документа республика намерена добиваться репараций от ФРГ. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Политик уточнил, что над докладом специалисты работали около четырех лет. Он включает три тома документов, включая фотографии, расчеты, исторические источники и другие материалы, свидетельствующие о потерях того времени. По словам премьера, страна хочет, чтобы мир ознакомился с этим исследованием.

«На протяжении четырех лет мы готовим очень комплексный доклад, который должен показать уровень не только военных преступлений, которые совершили немцы, но и разрушений. Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями», — сказал он.

Моравецкий не озвучил сумму, которую будет требовать Польша от Германии в качестве компенсации, но отметил, что калькуляция опирается на научные проверенные способы подсчета. Они позволят максимально точно оценить ущерб по современным меркам.

В Польше вопрос репараций обсуждается с 2018 года. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина компенсацию. Ее сумму в польском парламенте, по предварительным данным, оценили почти в один триллион долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Польши пытаются завуалировать свои намерения по экспансии на территорию Западной Украины, развернув для этого «массированную пропаганду».