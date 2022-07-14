Афанасьев или Месяцев день: как 18 июля лунным светом привлечь крупные деньги

Православная церковь 18 июля чтит память святого Афанасия Афонского и обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. В народном календаре 18 июля все обряды и приметы связаны с луной, поэтому второе название дня — Месяцев-праздник.

Обретение мощей Сергия Радонежского

Преподобный Сергий Радонежский — это духовный собиратель русского народа. Спустя 30 лет после его смерти святого священнослужители обнаружили его мощи.

Это событие произошло в 1422 году при строительстве нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте разоренной и сожженной обители во время нашествия на Москву орды Едигея.

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Kornushin

По преданию, перед началом возведения церкви преподобный Сергий явился одному из жителей и велел передать в монастырь, что слишком он слишком долго долго остается во гробе в воде. Когда начали рыть рвы под фундамент, рабочие достали нетленные мощи Сергия Радонежского. Оказалось, что даже одежда на нем осталась невредима, хотя гроб действительно окружала вода.

При большом количестве верующих и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Димитриевича мощи извлекли из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). Когда в 1426 году новый каменный Троицкий собор достроили, мощи Сергия Радонежского перенесли, и они находятся там до сих пор.

Святой Афанасий Афонский

Афанасий Афонский жил во второй половине X — начале XI веков. Он родился в Трапезунде. Из-за того, что святой рано осиротел, его воспитывала монахиня.

Преподобный Афанасий получил образование в Константинополе и стал преподавать. И уже в 960 году он принял монашество и поселился на святой горе Афон. Он помогал отшельникам защищаться от набегов сарацинов, а затем занялся объединением скитов, основав в конечном итоге Великую Лавру.

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Neumeier via www.imago-i

Под руководством Афанасия на Афоне был построен монастырь, здания которого сохранились до сих пор. В нем хранится туя, которую посадил преподобный Афанасий. Этому дереву уже около 1070 лет.

В последствии сам он стал игуменом и установил в обители строгий порядок по подобию древних палестинских монастырей. Например, никто не имеет права опаздывать на богослужение, нельзя выходить без причины из храма, не допускается ведение разговоров во время службы. В общежитии монахи трудятся над общими благами и ими же пользуются. А блага, которые они вместе нарабатывают должны оставаться в монастыре, как достояния.

Протоиерей Константин Успенского храма села Плетениха утверждает, что именно благодаря тому, что Афанасий Афонский предложил монахам жить вместе, стало возможным накопление материальных ценностей, строительство храмов, соборов, стала возможна иконопись.

Как-то святому Афанасию Афонскому пришлось оставить Афон и уехать на несколько лет. Во время отъезда ему удалось спросить средства у византийского императора Никифора на строительство соборного храма, вспомогательных построек, на обустройство и процветание монашеской жизни. Монахи это помнят и до сих пор. Они благодарны ему за это и почитают Афанасия Афонского, как одного из своих главных святых.

Афанасий получил от Бога дар чудотворения. Он мог исцелять больных крестным знамением и изгонять нечистых духов. Монах заранее знал, когда и при каких обстоятельствах умрет. Однажды помолившись и дав своим ученикам наставления, он поднялся вместе с 6 монахами на верхушку храма осмотреть ход строительства. И тут церковь неожиданно обрушилась. Монахи вместе с игуменом погибли под завалом.

После смерти настоятеля иноки стали вести раздельное хозяйство. Каждый стал владеть своим имуществом. И только в июле 1981 года, после многих веков, Лавра вернулась к общежительному уставу. В день когда на Афоне праздновали это событие, на стекле киоты иконы, что стоит около могилы Афанасия выступило благоуханное миро, свидетельствуя об одобрении святого.

Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Сегодня мы вспоминаем преподобного Афанасия Афонского и просим моли Бога о нас».

В чем помогает Афанасий Афонский

Поскольку Афанасий был родоначальником общежития монахов, то его принято просить о мире.

Если между людьми возникают споры, ссоры, недопонимания, то для того, чтобы все разрешилось в союзе, можно помолиться святому Афанасию Афонскому.

18 июля — Афанасьев или Месяцев день

А в народе 18 июля отмечали Афанасьев день или Лунный праздник. Почитавшие Солнце на Ивана Купалу и на Петров день наши предки 18 июля выходили на улицу наблюдать за луной (месяцем). Причем праздник этот считался мужским. Старики выводили юношей заряжаться энергией и «мужским здоровьем» от ночного светила. В этот июльский день луна может придать сил и духовности.

Проводились также различные связанные с луной обряды. Если праздник приходился на растущую луну, читали заговоры для привлечения любви и денег, если на убывающую — снимали порчу, а если было полнолуние — загадывали самое заветное желание.

Что нужно делать 18 июля

По древним преданиям Месяцев день считается удачным для любой деятельности. Энергия Луны позволит воплотить в жизнь крупные начинания — и дома, и на работе. В это время можно устраиваться на новую работу, проводить деловые встречи, начинать грандиозный ремонт, делать крупные покупки, инвестировать деньги в различные проекты, давать в долг. Вечер будет благоприятным для свиданий и общения с друзьями.

Издавна ночью старики выводили молодых парней на улицу, чтобы они 18 июля смотрели на то, как «играет» месяц в облаках и копили тем самым силы.

Чтобы призвать в дом богатство и благополучие, люди на Афанасьев день пекли пончики, печенье и выпечку в виде месяца и луны, а потом приглашали гостей и раздавали сдобу.

В праздник Афанасьев день можно читать заговоры для привлечения любви и достатка, снимать порчу, очищать организм (на убывающую луну), проводить ритуал на исполнение желания (в полнолуние).

Что нельзя делать 18 июля

По народным поверья, если всю ночь на 18 июля спать, можно проспать свое счастье.

Кроме того, в этот день нельзя перегружать организм, это может закончиться тяжелой болезнью. Не следует переедать и выполнять тяжелую физическую работу.

Окна домов в Месяцев день нельзя зашторивать, чтобы лунный свет принес в дом удачу и зарядил жилище положительной энергией.

Нельзя также сплетничать и рассказывать секреты, как свои, так и чужие — это чревато большими неприятностями. Ни в коем случае нельзя выплескивать негативные эмоции.

Также 18 июля нельзя ни за кем допивать воду. А как только заходит солнце, нужно переставать работать.

Приметы на 18 июля