Для того, чтобы пообщаться с блогером, публицистом и историком необходимо иметь не только кругленькую сумму денег, но и множество документов, подтверждающих физическое и психическое здоровье.

Блогер, публицист и историк Евгений Понасенков* предложил провести с ним ночь в отеле за 15 миллионов рублей. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он рассказал, что именно его натолкнуло на такое предложение, и какие условия, помимо денег, выдвигаются потенциальным заказчикам.

Так, на подобную встречу маэстро натолкнула тяжелая политическая ситуация в мире, которая заставляет людей переживать и тревожиться о будущем. Снизить градус внутреннего напряжения поможет именно общение с Понасенковым*. Ведь, по словам знаменитости, на земле миллиарды людей, а встреча между ним и другим человеком — это как чудо.

«Главное — это беседа о самом важном, сокровенном, встреча двух людей без коллектива — это само по себе чудо. Действительно, когда есть взгляд, слово, музыка, атмосфера чего-то уникального между вами», — объяснил блогер.

Как отметил Понасенков*, его идея очень приглянулась людям. Ему уже поступает множество звонков и писем, выражают желание встретиться с ним, однако не у всех достаточно для этого финансов. Однако, помимо них, публицист выставил и другие требования ко встрече с ним.

«Чтобы встретиться со мной, нужно отвечать целому ряду критериев. Деньги — это одно из условий. Здесь и внешность, и симпатия, и ментально-физическое здоровье. При этом я очень толерантен в плане санкций, и вы можете быть под любыми санкциями Запада. Если вы приятны, если у вас есть определенная сумма и справки, мы можем встретиться», — добавил Понасенков*.

Справки необходимы из кожно-венерологического и наркологического диспансера, характеристика с места работы, справка об отсутствии судимостей. Противникам авторитарного строя Понасенков* сделает скидку в 185 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд оставил Алишера Моргенштерна* в списке иностранных агентов.

* — признан в России иноагентом.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.