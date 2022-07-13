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Суд оставил Моргенштерна* в списке иностранных агентов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 77

Суд оставил в силе решение о признании Моргенштерна* иностранным агентом

Суд оставил Моргенштерна* в списке иностранных агентов

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Моргенштерн получил 29 миллионов рублей от израильской компании и размещал политически-ангажированные материалы на своем интернет-ресурсе в пользу Украины.

Рэпер Алишер Моргенштерн* до сих пор считается иностранным агентом. Суд не удовлетворил жалобу артиста и оставил его в реестре СМИ-иноагентов.

По словам представителя Минюста РФ, артист получил 29 миллионов рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd, также он размещал политические материалы, которые направлены «на формирование негативного мнения среди общества на ведение политики в России» — они были опубликованы в его Telegarm-канале «Не Моргенштерн» в интересах Украины.

Адвокат рэпера Александр Никитин в свою очередь настаивал на том, что Моргенштерн — деятель культуры и искусства, и не осуществляет политическую деятельность, следовательно, иностранным агентом быть признан не может. Также адвокат отметил, что артист узнал о том, что он иногент, из СМИ, так как его доверитель не получил ни одного уведомления о новом статусе Моргенштерна. Также он заявил, что нет доказательств принадлежности Telegram-канала «Не Моргенштерн» именно артисту.

«Он никогда не был ни в какой политической партии, никогда не работал в органах государственной власти и не находится ни под каким иностранным влиянием, тем более не получал какого-то иностранного финансирования», — говорил Никитин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер Яна Рудковская рассказала о своем отношении к рэперу Алишеру Моргенштерну*. По ее мнению, популярность артиста увядает, его творчество больше не вызывает такого восторга у слушателей, как было раньше.

* — признан в России иноагентом.

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