ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим
Новые волны заболеваний демонстрируют, что коронавирус еще не побежден, заявил глава организации Теодор Аданом Гебрейесус.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны вернуть масочный режим. Об этом заявил глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус.
«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников», — цитирует его телеканал SkyNews.
Гебрейсус отметил, что между научными сообществами, политическими лидерами и общественностью «существует серьезный разрыв» в восприятии риска распространения коронавируса. Между тем новые волны заболеваний демонстрируют, что COVID-19 еще не закончился, подчеркнул глава ВОЗ. При этом он признал, что страны находятся «в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии».
Накануне оперштаб Москвы заявил, что за последние сутки в столице выявили 559 новых случаев COVID-19, и рекомендовал в связи с этим носить средства индивидуальной защиты в закрытых общественных помещениях. В оперштабе также напомнили, что коронавирус опасен для людей старших возрастных групп и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус стремительно возвращается в Европу. За последние две недели число заболевших ковидом в Турции выросло почти в пять раз. В некоторых других странах Европы фиксируют больше ста тысяч случаев в сутки, граждане в ажиотаже скупают лекарства, перестают контактировать друг с другом, а врачи переходят на усиленный режим дежурств.
- 11 июл
- Коронавирус стремительно возвращается в Европу, но она снова оказалась не готова
- 7 июл
- ТОП-5 скандалов с участием Бориса Джонсона
- 4 июл
- Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID
- 1 июл
- Роспотребнадзор снимает все коронавирусные ограничения
- 1 июл
- Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками нефти
- 23 июн
- Специалисты из ВОЗ присвоили оспе обезьян статус пандемии
- 17 июн
- Ну просто чума: Грозит ли России «черная смерть» в 2022
- 15 июн
- «Спутник V» показал эффективность в 97% против госпитализации с омикроном
- 12 июн
- В России нашли новый субвариант омикрона
- 11 июн
- МакSим рассказала о возвращении с того света: «Меня зачем-то сюда вернули»
Читайте также
94%
-0.32 58.90
0.14
Нашли ошибку?