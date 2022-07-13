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Их осталось шестеро: опубликованы результаты первого тура выборов премьера Великобритании

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 381

Во второй тур выборов премьер-министра Великобритании прошли шесть кандидатов

Их осталось шестеро: опубликованы результаты первого тура выборов премьера Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Brett Cove

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Второй этап голосования для определения главы британского правительства пройдет 14 июля.

Шесть кандидатов на пост премьер-министра Великобритании остались в выборной гонке, объявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди. Об этом пишет газета The Guardian.

Лидер по количеству голосов в первом туре — бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак. За него отдали 88 голосов. Второй в этой гонке, получив 67 голосов, стала бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт.

Минимум в 30 голосов также преодолели еще четыре кандидата: министр иностранных дел Лиз Трасс, бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и генеральный прокурор Британии и Уэльса Суэлла Браверман.

Второй тур выборов главы британского премьер-министра пройдет 14 июля.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарии экспертов о личностях претендующих на пост премьер-министра Великобритании. Ожидается, что при преемнике оскандалившегося Бориса Джонсона может стать еще хуже.

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