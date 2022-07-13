Не только зеркало души: врач рассказала, как цвет глаз влияет на здоровье человека
Офтальмолог Шилова объяснила взаимосвязь цвета глаз с заболеваниями
Фото: www.globallookpress.com / Ramesh Amruth
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Цвет глаз — не просто внешняя красота человека. Он таит в себе немало опасностей, от которых порой приходится годами лечиться.
Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, как цвет глаз влияет на здоровье человека. Оттенок зависит от количества пигмента меланина, находящегося в радужной оболочке.
Так, голубоглазые люди больше всего подвержены злокачественным опухолям, а кареглазые — глаукоме. Болезнь характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки.
«Чем его больше, тем человек более склонен к тому, что пигмент выбивается, попадает в пути оттока и вызывает глаукому», — объяснила специалист в интервью URA.RU.
Больше всего кареглазых людей в южных регионах, потому что меланин имеет свойство задерживать ультрафиолетовые лучи и вместе с тем защищает пигмент.
«У людей северных широт радужка обычно светлее, солнцезащитного пигмента меньше, а значит глаза менее защищены от солнца. Поэтому такие люди чаще страдают от меланом — злокачественных опухолей», — добавила Шилова.
Кроме того, меланин может провоцировать гетерохромию — вариацию окрашивания глаз, при которой каждый глаз имеет свой цвет. Особенность может быть как врожденной, так и сигнализировать о заболевании.
«Приобретенная гетерохромия же чаще всего является реакцией на определенные препараты, сигналом какого-то заболевания или возникает из-за травмы глаза. Такие изменения должны настораживать и потребовать проведения обследования», — заключила офтальмолог.
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