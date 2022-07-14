Засекреченная встреча: о чем договорились РФ, Турция, Украина и ООН в Стамбуле

В Стамбуле за одним столом собрались сразу четыре делегации: России, Украины, Турции и ООН. Обсуждали наиболее безопасные пути вывоза пшеницы с украинской территории. Интересно, что сама Украина эти пути и заминировала. Но про это сейчас никто, кроме нас, не вспоминает. Как и про то, что доля украинского зерна на мировом рынке продовольствия меньше 1%. Но позитив все же удалось найти. Обозреватель «Известий» Николай Иванов продолжит.

Только вечером, когда переговоры закончились, стало известно, где проходила встреча — в старинном особняке Календер на европейском берегу Босфора. Место уединенное, никто не помешает.

Здесь официально что-то вроде нашего «Дома Офицеров». С улицы никто лишний не зайдет. В саду — плоды мушмулы. И вот такие строгие предупреждения.

Все в секретной обстановке до последнего момента. О результатах встречи докладывает сам генсек ООН Гутерриш. И пакует чемоданы.

«Мы видим критически важный шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна через Черное море. Сегодня появился луч надежды. Когда официальная договоренность будет достигнута, очевидно, я буду готов прервать свой отпуск и отправиться в Стамбул», — отметил генсек ООН.

Министр обороны Турции уточнил: стороны рассмотрели все детали для безопасного прохода судов за украинским зерном. На следующей неделе будет еще встреча.

«Сделан важный шаг, чтобы способствовать разрешению продовольственного кризиса. Были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия. И обеспечение безопасности мореплавания на транзитных путях», — сказал он.

Переговоры шли непросто — не одну неделю. Из-за требований Украины неких гарантий безопасности.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Итак, удалось договориться, что в координационном центре в Стамбуле представители всех сторон будут контролировать движение судов с пшеницей. Стамбул должен стать своего рода зерновым хабом для украинской пшеницы. Сухогрузы из черноморских портов пойдут именно через Босфор. И дальше в Средиземное море к основным покупателям — странам Персидского залива, Африки и Европы.

По предварительным подсчетам, в портах Украины застряло около 22,5 миллиона тонн пшеницы. Это столько же, сколько вся Турция выращивает за год. Все упирается в заминированную украинскими войсками акваторию Черного моря.

«Россия показывает, что продовольствие — это не оружие, и она не использует это как оружие для других наций, поэтому это очень важно вести эти переговоры», — подчеркнул турецкий депутат парламента Озтюрк Йылмаз.

Россия с самого начала давала гарантии безопасности сухогрузам с зерном. Даже обещала сопровождать их. Но важно, чтобы эти суда шли на Украину порожняком, а не с тоннами западных вооружений, как хотел Киев. Пшеница в обмен на оружие — об этом журналистам NYT члены делегации из Незалежной заявляли открыто.

При всей закрытости переговоров для жителей Стамбула никаких секретов и не было — зачем все это надо. Это историческая пекарня рядом с Галатской башней. Самая старая в Турции, которая специализируется на симитах — бубликах. Покупаем его за 15 лир — где-то 50 рублей. Ариф уже 24 года работает здесь — с детства. Говорит, в последний год подорожали все ингредиенты.

«Мука, сахар, кунжут — все подорожало в два раза. Год назад такой симит стоил 7,5 лиры!» — заявил он.

Впрочем, однозначного ответа, поможет ли украинское зерно сбить продовольственные цены, нет. Кризис наметился еще в пандемию, когда разрушились логистические цепочки. И продолжился, когда Запад решил оборвать транспортные связи с Россией, которая является крупнейшим экспортером пшеницы на планете.