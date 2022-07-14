Немецкая бронетехника устремилась в Донбасс! В соцсетях появилось видео переброски тяжелых машин из Германии через Польшу. Что именно везут — непонятно, техника накрыта брезентом.

В комментариях острословы предположили, что эта партия боится солнца и дождя. На самом же деле ее, скорее всего, просто скрывают от посторонних глаз.

Ранее в НАТО заявили об ужесточении контроля за передачей вооружений из-за риска контрабанды. Впрочем, лидеры украинского «ленд-лиза» США предпочитают доверять и не проверять. То, что Вашингтон не предпринимает дополнительных мер, признала помощник госсекретаря по военно-политическим делам Джессика Льюис.

И ей не помешало бы увидеть эти кадры. Американские Javelin, подаренные Украине, уже можно найти даже в Албании. Хотя между этими странами больше тысячи километров.

В сети появился ролик, как украинские контрабандисты предлагают неизвестным покупателям западное оружие. Причем не только американское, в багажнике автомобиля с албанскими номерами — британские NLAW и турецкие ПТРК. За кадром продавцы без стеснения утверждают — это только начало. То есть поставки еще будут.