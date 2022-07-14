Если Европа останется без российского газа, закупать его придется на бирже. Там он заметно дороже.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

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Отсрочка запуска «Северного потока» может стоить ЕС более полутора миллиардов евро в неделю. С такой оценкой с «Известиями» поделились в торгово-промышленной палате.

Если «Северный поток» не начнет работу, то Европе придется замещать объемы. Это значит покупать газ на бирже, где он значительно дороже. С нынешних 1900 цена там может взлететь до 3500 евро за тысячу кубометров.

Российский же газ дешевле. В современных условиях это 1000 за тысячу. Но если бы газопровод работал на полную мощность, то цена была еще ниже, отмечают эксперты.

Канада ранее согласилась вернуть турбину для «Северного потока», которая находилась у нее на ремонте, но пока этого не сделала.

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