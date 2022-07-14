Сбежавшая из РФ Чулпан Хаматова подверглась психологическому насилию в Латвии

За рубежом российская артистка столкнулась с дополнительной нагрузкой на психику, что привело к изменению ее поведения.

Сбежавшая из России в непростое для страны время Чулпан Хаматова столкнулась с психологическим насилием в Латвии. Такое заявление сделала психолог Анна Девятка в беседе с «Экспресс газетой».

По ее словам, когда началась спецоперация, люди стремились занять определенную позицию для сохранения психики. Мало у кого получилось сохранить нейтралитет, особенно среди творческих людей, обладающих повышенной чувствительностью.

«У Чулпан Хаматовой произошло обесценивание. Она своими высказываниями стала обесценивать свой статус народной артистки. Ее психика защитилась таким образом, что, мол, это звание ей не нужно», — утверждает Анна Девятка.

Переезд актрисы в Латвию психолог тоже назвала попыткой защитить психику. Однако в другой стране Хаматова столкнулась с неожиданными проблемами — теперь же артистка не может понять, почему окружающе вечно просят ее критиковать Россию.

«Это уже было психологическим насилием, что ее заставляли делать что-то сверх меры, сверх задач, которые она сама перед собой поставила», — отметила психолог.

Такой поворот событий мог привести к психологической перегрузке. С одной стороны, Хаматова обесценила свои достижения в РФ, с другой — в Латвии обесценили ее решение о начале новой жизни. По мнению психолога, если актриса захочет вернуться в Москву, ей придется пересмотреть собственные взгляды.

Хаматова, впрочем, ряду своих преданных фанатов в России тоже нанесла психологическую травму. На фоне спецоперации РФ по защите Донбасса она резко осудила политику страны, демонстративно попрощалась и эмигрировала в Латвию, где сейчас играет в спектакле о пресловутой «русской агрессии», которую активно тиражирует Запад. Звание народной артистки страны она назвала бредятиной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бросившая РФ Хаматова может вернуться на российские экраны к концу лета.