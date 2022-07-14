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Подруга Ядвиги Поплавской рассказала о жизни певицы после смерти Тихановича

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 750

На кладбище у мужа артистка давно не появляется. Причина — плохое самочувствие.

Подруга Ядвиги Поплавской рассказала о жизни певицы после смерти Тихановича

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Самочувствие белорусской певицы Ядвиги Поплавской сильно ухудшилось за последние годы. Эту печальную новость поведала ее подруга в интервью с dni.ru. Ее муж, исполнитель Александр Тиханович умер в январе 2017 года на 65-м году жизни. Врачи диагностировали ему диопатический фиброзирующий альвеолит. Гражданская панихида после его смерти прошла в Белорусской государственной филармонии, а похоронили Народного артиста Белоруссии на Восточном кладбище Минска. Через два года после похорон на его могиле воздвигли величественный памятник.

С супругом Ядвига прожила более 40 лет, сейчас артистке уже 73 года. На кладбище к мужу певица уже давно не ездит из-за самочувствия. Как рассказала подруга звезды, с этим у Ядвиги совсем худо.

«Ядвига очень болеет, поэтому уже никуда не ездит», — приводит ее слова издание.

Многие поклонники пары по сей день вспоминают курьез на их свадьбе. Тогда невеста не сразу сказала заветное «да» будущему супругу. Когда регистратор спросил, согласна ли она выйти замуж, то Ядвига надолго замешкалась. У ожидающего Александра тогда будто вся жизнь промелькнула перед глазами — он два года добивался сердца возлюбленной. Однако после продолжительной паузы невеста все-таки дала согласие.

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