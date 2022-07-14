Официальный представитель министерства подчеркнула, что западные страны хотят лишить своих граждан умения мыслить.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о намерении министерства опубликовать на своих веб-ресурсах доказательства травли российских СМИ. Как отметила Захарова, в ближайшее время будет создана хроника наиболее резонансных случаев, наглядно показывающий предвзятое отношение и открытую агрессию Запада по отношению к СМИ России.

Представитель МИДа подчеркнула, что западные страны пытаются создать вокруг своего населения некий «информационный пузырь», при этом лишая их возможности самостоятельно оценивать мировые события.

«По сути на Западе настроены окончательно и бесповоротно лишить своих граждан возможности критически анализировать новостной поток, предложив взамен монохромную пропагандистскую картинку», — отметила Мария Захарова в ходе брифинга.

Кроме того, она добавила комментарий о лицемерии западных СМИ, разглагольствующих о свободе слова и травящих эту самую свободу в российских СМИ.

«При этом там не устают разглагольствовать о ценностях свободы слова под влиянием самогипноза в своей исключительности и вседозволенности», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США передавали киевскому режиму разведывательные данные для обстрелов Донбасса.

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